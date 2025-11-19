新北警約炮拍性愛片上傳！校園成外流場景 分局追查竟是同仁

（記者許皓庭／台北報導）新北市一名 L 姓警員遭指控在台北市某校園多次與男性發生性行為，並將拍攝的片段上傳社群平台，引發檢警介入調查。大安分局循線追查後確認涉案帳號為現職員警持有，台北地檢署於 18 日晚間以妨害風化相關罪嫌，諭令他以 10 萬元交保。

示意圖／新北市一名 L 姓警員遭指控在台北市某校園多次與男性發生性行為，並將拍攝的片段上傳社群平台，引發檢警介入調查。（擷取自 免費圖庫Freepik）

廣告 廣告

事件源於網路出現的性愛短片。雖然片中人物皆未露臉，但背景明顯是校園環境，隨即遭民眾認出並報案。校方擔憂影響校譽，也迅速通報警方。大安分局比對影片與帳號資訊後，鎖定 L 警為發布者。

警方初步了解，L 警今年間至少 9 次在民眾可自由進出的校園與男性發生關係，之後再將影像分段上傳 X 平台。因背景位置明確，使影片迅速引發關注。大安分局在掌握相關資料後，將案件移交檢方偵辦。

檢警訊問後認為，L 警行為疑涉及《刑法》妨害風化罪章中的公然猥褻、散布猥褻物品等罪嫌，因此諭令交保候傳。警方同時展開對片中 9 名男性身分的查驗，確認是否皆為成年人、是否知情被攝影，並釐清是否涉及其他刑事問題。

校方對教學空間被用作拍攝場景深感憂慮，已配合警方調查，並將強化校園巡查與管理措施，以避免類似事件重演。

新北市警局表示，已啟動內部紀律程序，強調對不法行為零容忍，將依法追究責任。後續相關事證仍待檢方深入調查確認。

更多引新聞報導

三上悠亞應援場次曝光！夢想家主場迎女神 搶票戰先開打

女孩認愛41歲大叔！曝「硬度超持久、微上翹」 興奮喊：真的超有感

