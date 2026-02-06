新北警賀馬年 名家揮毫迎新春警民同樂

《圖說》新北警局彩繪迎春揮毫春聯活動副局長張錦成（右6）、督察長宣介慈（左6）與書法名家們合影。〈警察局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市警察局今〈6〉日下午邀請多位書法名家蒞臨警察局1樓大廳揮毫彩繪迎春春聯，現場開放員警及市民索取，共同迎接充滿希望與活力的馬年新春。寓意「駿馬奔騰、萬事順遂」，祝福新的一年神（什）馬（麼）都好，現場氣氛喜氣洋洋、熱鬧非凡。

《圖說》書法名家當場揮毫，讓大家將年節的喜氣帶回家。〈警察局提供〉

市警局表示，115 年農曆春節將至，喜迎馬年，新北市政府警察局以「馬躍新程、治安同行」為主軸，展現新春氣象與守護市民的堅定決心。局長方仰寧到任以來，秉持行政中立原則，持續精進警政作為，率領8,000名員警全力投入治安維護、交通疏導及為民服務工作，為市民打造安全、安心的生活環境。

《圖說》民眾踴躍排隊索取，現場氣氛喜氣洋洋、熱鬧非凡。〈警察局提供〉

今天活動邀請書法（畫）大師計有陳素貞（中國書法學會監事主席）、黃顯輝（中國標準草書學會理事）、陳豐澤（中國書法學會諮詢委員）、林昕慧（如一書畫會秘書）、陳清吉（中國書法學會學刊社社長）、何榮華（中國書法學會理事）、陳永欽（版畫大師）、葉淑琴（版畫大師）等8位名家當場揮毫，讓大家將年節的喜氣帶回家，也期盼藉此推廣書法藝術之美，祝福大家新的一年「金馬獻瑞、闔家平安」。