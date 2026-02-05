新北警辦114年度財產申報公開抽籤

新北市政府警察局為落實財產申報抽籤程序公開、公正、透明，辦理「一一四年度公職人員財產申報實質審查抽籤作業」，由警察局長方仰寧主持，在各級主管見證下，使用「法務部公職人員財產申報系統」進行抽籤，自一千一百八十位申報義務人中，抽出一百十八人進行實質審查，再從中抽選三人進行前後年度財產比對。

市警局表示，公職人員財產申報制度是「陽光法案」的核心，旨在維護公職人員的廉潔操守。透過誠實揭露財產資訊，促進人民對政府清廉施政的信賴，並藉由該局政風室每年度辦理財產申報實質審查作業，可有效檢視申報人有無申報不實、財產異常增加之情況，進一步建立公務員廉能、負責的專業形象。

為達成陽光法案「零裁罰」目標，並避免申報義務人因申報錯誤而遭裁罰，法務部近年來積極推動「網路授權介接財產資料服務」，經市警局政風室傾力宣導，一一四年度八百位定期申報義務人授權查調比例達到百分之百。