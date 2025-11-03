新北警連2波行動逮11人！改裝車行號召車友飆車、蛇行

新北警逮捕11名競速飆車犯嫌，並查扣10輛專門用於直線加速的改裝機車。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北警今年7月至9月間接獲聚眾競速情資，組成專案小組追查，並在9月及10月間發動2波專案行動，一舉逮捕11名競速飆車犯嫌，並查扣10輛專門用於直線加速的改裝機車，同時搜索涉案的改裝車行，全案依公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

警方指出，改裝車行工作的吳姓、洪姓及李姓等3名主嫌，透過LINE群組號召車友，在新北市三重區、五股區及淡水區等筆直路段公然競速，一晚就會進行10多輪次競速，並且過程中出現蛇行、跨越雙黃線逆向行駛及併行競駛等危險行為，行徑相當囂張。

新北市警方由交通警察大隊、蘆洲分局及三重分局共組專案小組，分於9月18日及10月20日分兩波展開查緝，針對吳男等11名飆車嫌犯及涉案改裝車行展開拘提與搜索行動，並查扣10輛專供直線加速競速之改裝機車。

警方強調，未來將持續深入清查涉案車行是否涉及參與或幫助犯罪，並將適時提報市府實施公安聯合稽查，藉此切斷非法競速的支援網絡，從源頭遏止飆車歪風。呼籲民眾切勿以身試法。

