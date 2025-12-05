新北警頒婦幼安全創作獎 免遺珠之憾增感謝獎

《圖說》方仰寧局長〈中〉與光仁高中特教班致贈感謝狀。〈警察局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市警察局今年舉辦的「第14屆婦幼安全創作比賽頒獎典禮」，徵稿內容以「婦幼安全」為主題，喚起全民共同守護意識。比賽分為「國民小學海報創作」、「攝影創作」及「書法創作」三大類別，參賽作品件數再創新高，吸引全國人民熱烈響應，甚至有日本籍及受刑人也來參加書法比賽，展現跨越國界、超越身分的社會關懷力量，獲頒特別肯定獎。

《圖說》方仰寧局長與書法比賽得獎者合影。〈警察局提供〉

警察局長方仰寧表示，參賽作品是經由各領域專家學者擔任評審，以力求客觀公正，然仍有許多遺珠之憾，今年特別增設「感謝獎」，每項比賽依投稿件數比例選出優秀作品，以表達對參賽者的謝意，感謝大家如此熱烈的參與，給予如此優秀的作品，競賽最後獲獎人數計45位。

《圖說》方仰寧與會貴賓與攝影比賽得獎者合影。〈警察局提供〉

其中；「國民小學海報創作」得獎作品區分低、中、高年級組別，低年級組金獎鄭語心（作品：小朋友不可以玩火）、銀獎 張宸熙（作品：不拿陌生人食物）、銅獎陳楷崴（作品：不拿陌生人給的糖果）；中年級組金獎蔡昕妍（作品：愛是抱不是暴）、銀獎李霈瑩（作品：拒絕來路不明的食物）、銅獎陳宇威（作品：遇陌生人問路應保持距離）；高年級組：金獎徐安（作品：名畫般的守護力量）、銀獎張瑈方（作品：關懷是最好的陪伴，婦幼警察關心您）、銅獎徐梓瑜（作品：機車不超載安全最重要）。

《圖說》光仁高中特教班以太鼓表演開場。〈警察局提供〉

攝影創作組金獎王羿婷（作品：母子情）、銀獎程國城（作品：伴讀）、銅獎陳麗玫（作品：無私的愛）；書法創作組金獎凌德穎、銀獎陳柏森、銅獎李黃瀚。恭喜以上得獎者，而每件得獎作品都蘊含著一則故事、一份情感與一份希望，激勵著我們持續努力，共同營造更安全的生活環境