新北警頒婦幼安全創作獎 喚起你我守護意識

記者莊淇鈞／新北報導

新北市政府警察局今天舉辦「第14屆婦幼安全創作比賽頒獎典禮」。（圖／翻攝畫面）

新北市警察局今天（5日）舉辦「第14屆婦幼安全創作比賽頒獎典禮」，徵稿內容以「婦幼安全」為主題，喚起全民共同守護意識。今年比賽分為「國民小學海報創作」、「攝影創作」及「書法創作」三大類別，參賽作品件數再創新高，吸引全國人民熱烈響應，甚至有日本籍及受刑人也來參加書法比賽。

光仁高中特教班以太鼓表演開場。（圖／翻攝畫面）

這次頒獎典禮邀請市府社政、衛政、教育等網絡機關及民間婦女團體與會，更廣邀新北、臺北、士林及基隆等4個地檢署的主任檢察官蒞臨指導。活動也將由光仁中學特教班以太鼓表演展開序幕，典禮規模可媲美奧斯卡，場面熱鬧隆重。

局長與書法比賽得獎者合影。（圖／翻攝畫面）

婦幼安全創作比賽主要分為「國民小學海報創作」、「攝影創作」及「書法創作」3大類別。其中，海報創作透過學童的巧思與筆觸，讓大眾看見婦幼安全意識在孩子心中悄然扎根；攝影比賽則定格生活中最動人的瞬間；而書法創作更是以傳統書藝與現代議題相互融合，透過字裡行間傳遞「守護婦幼安全」的重要訊息。

新北警察局表示，每件得獎作品都蘊含著1則故事、1份情感與1份希望，激勵著社會持續努力，共同營造更安全的生活環境。希望透過創作比賽，得以啟發孩子對婦幼安全的正確認知，讓社會更加凝聚，充滿愛與正向能量，持續將犯罪預防觀念深植人心。

其中；「國民小學海報創作」得獎作品區分低、中、高年級組別，低年級組金獎鄭語心（作品：小朋友不可以玩火）、銀獎 張宸熙（作品：不拿陌生人食物）、銅獎陳楷崴（作品：不拿陌生人給的糖果）；中年級組金獎蔡昕妍（作品：愛是抱不是暴）、銀獎李霈瑩（作品：拒絕來路不明的食物）、銅獎陳宇威（作品：遇陌生人問路應保持距離）；高年級組：金獎徐安（作品：名畫般的守護力量）、銀獎張瑈方（作品：關懷是最好的陪伴，婦幼警察關心您）、銅獎徐梓瑜（作品：機車不超載安全最重要）。

本次創作競賽最後獲獎人數計45位。考量到優秀作品眾多，今年特別增設「感謝獎」，每項比賽依投稿件數比例選出優秀作品，以表達對參賽者的謝意。

