新北警首創獨居長者系統註記 不動產異動即刻警示

社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

獨居長者要注意了！詐騙集團看準獨居長者有房子，身邊卻沒有家人關懷，於是透過偽造文件和冒充身分，加上各種話術，進行不動產詐騙，對此，新北市警局和市府各局處合作，首創獨居長者系統註記，只要長輩名下不動產異動，系統就會自動跳出提醒。

受騙民眾vs.員警vs.地政局人員：「是什麼事情？他要跟私人借貸6百萬。」一名老先生來到地政局櫃檯，說要抵押房產借貸6百萬元，地政局人員察覺有異通報警方。受騙民眾vs.員警vs.地政局人員：「很多是這樣，造成設定，就被騙了，而且他設定期間這麼短的原因，就是因為...。」苦口婆心勸說，這就是典型的不動產詐騙，老先生才恍然大悟，自己差點落入詐騙圈套，但他已經算幸運的，因為還有更多民眾的不動產，已經被詐騙集團騙去抵押，拿不回來。

日劇"地面師"宣傳片段：「有個稱為地面師的不動產詐欺集團，從不動產公司詐取了20億元。」近幾年興起地面師詐騙，透過偽造文件和冒充身分，並看準獨居老人有房子，就去話術他們，騙走不動產，對此新北市警局也和地政局、社會局合作，首創獨居長者系統註記，只要長者名下不動產有異動，系統就會跳出警示。新北市地政局長汪禮國：「那以往一般私人設定可能是兩天三天，這一次因為我們希望讓警政，更多時間來做介入，我們把這樣的時間延長到五天，讓這些人可以有更多的時間來思考，是不是要做這樣的私人設定。」









新北市警察局長方仰寧：「新興地面師的犯罪手法太可惡了，即時的攔阻才是我們應該做的，最有意義的事我們對於這些，地政事務所第一線的人員，即時的做攔阻，我們也會有一個獎勵頒獎。」獨居長者畢生心血都在這一間間的不動產裡，就算逮到詐騙集團，房子也拿不回來了，因此比起事後逮到詐騙集團，事先預防，即時攔阻財產，才是重中之重。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：長輩注意！詐團騙走不動產如地面師翻版 新北警首創獨居長者系統註記

