新北警AI巡防建功 逮毒駕兄弟檔獲K毒、武士刀

記者莊淇鈞／新北報導

警方攔截圍捕過程。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水警方上周五巡邏發現，有汽車紅燈右轉違規，透過「AI 巡防系統」追查，發現該車懸掛偽造車牌，警方隨即啟動快打警力展開圍捕，當場制伏逮捕1對許姓兄弟檔，不僅在車上搜出K他命毒品外，更查獲1把已開封的武士刀，2人經警詢後被依毒品、公共危險、偽造文書等罪送辦，同時針對交通違規，同時針對交通違規開立5張罰單，合計可處22萬餘元罰鍰並依規定沒入車輛。

警方查獲的武士刀、假車牌及毒品。（圖／翻攝畫面）

據了解，22歲許姓男子與18歲胞弟住在淡水地區，平時在市場賣豬肉，上週五（12日）晚間8時許，開車返家途中，行經淡金路五段與石頭厝路口時，違規紅燈右轉，被巡邏經過的淡水警方發現，經警車上AI巡防系統追查，竟發現許男駕駛的車輛懸掛假車牌，隨即通報線上快打警力進行攔截圍捕。

AI巡防過程示意。（圖／翻攝畫面）

警方隨後在附近巷道內以警車前後包夾攔停目標車輛，並舉槍喝令「下車！」將這對許姓兄弟倆壓制在地，因車內聞到濃重K菸味，經搜索後查獲1包K他命與1跟K菸，還在後座發現了1把已開封的武士刀，當場將許姓兄弟檔逮捕。

徐男被警方逮捕移送。（圖／翻攝畫面）

這對許姓兄弟檔平常開貨車送豬隻去屠宰，當天開轎車的哥哥之前因超速被吊扣牌照，上網訂購假牌照懸掛、自稱武士刀是私人收藏。由於毒品唾液快篩陽性反應，警詢後依公共危險、偽造特種文書罪嫌及違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

同時針對該車交通違規逐項舉發，包括吸毒開車、牌照吊扣期間行駛車輛、使用偽造牌照、紅燈右轉等5張罰單，合計可處22萬餘元罰鍰並依規定沒入車輛。

