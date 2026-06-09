新北議員劉美芳爭取消防救災器材 強化第一線救災量能
為提升救災效率及保障消防同仁執勤安全，新北市議員劉美芳再次爭取建議款123萬元購置消防救災器材，今(9)日捐贈消防局第一救災救護大隊，消防局長陳崇岳回贈感謝狀及紀念品。購置的救災器材，包含紅外線熱顯像儀3台、鏈鋸4台，以及防爆手持式照明燈7具。
紅外線熱顯像儀於濃煙密布、視線不明的火場中，能協助消防同仁判別災害現場危害性，並協助消防人員入室迅速找到火點，而鏈鋸是針對地震或風災導致的樹木倒塌、結構障礙，提供強大的切割能力，迅速開闢救災路徑，其中，防爆手持式照明燈專為高風險環境設計，於爆炸性氣體或高溫環境場所，能提供明亮且不引發火花，確保消防人員在充實的救災器材下安心地投入救災。
劉美芳議員表示，工欲善其事，必先利其器，消防弟兄是城市安全的守護者，我們能做的就是提供最強有力的後盾，讓他們在救災時能有最專業、最安全的裝備使用，此次購置的救災器材，不僅讓消防英雄在每次出勤中提高救災效能，也讓民眾在需要時能夠獲得最快的救援。
新北市政府消防局長陳崇岳指出，劉美芳議員多次爭取購置消防救災器材，其長期對消防工作的支持令基層同仁備感溫暖，衷心感謝議員用行動支持消防救災工作，期盼這批救災器材能發揮最大的效用，守護新北市的每一位市民。
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