新北議員劉美芳質詢侯友宜 關心藍白合作走向與新北選舉布局

劉美芳辦公室提供

記者黃秋儒／新北報導

針對台灣民眾黨主席黃國昌表態將參選2026年新北市市長，並表示經公平、公開機制後，若台北市副市長李四川更強，他「二話不說會全力輔選」，引發政壇高度關注。劉美芳議員今（6）日在議會質詢時關心侯友宜市長對藍白合作的看法，並詢問目前雙方是否已有具體溝通機制？

侯友宜表示，歡迎每一個想為新北市做事的人，都能好好了解新北、提出為新北市努力的願景，讓市民認同才是最重要的，「我現在是新北市長，我要把握我剩下400多天的時間，好好地努力，就像我當時講的，我一定努力再努力，讓新北市能夠安居樂業，讓下一棒接手人也能夠繼續地做下去」。

劉美芳提到，民眾黨目前規劃在新北四個區推出各一名議員候選人，再加上黃國昌宣布參選，藍白兩黨的票源有重疊，恐對國民黨造成一定影響。她詢問市長，如何在競爭與合作之間維持平衡，維護國民黨在新北的整體選舉布局，藍白合作的底線又在何處？

侯友宜表示，努力做事就沒有矛盾，「只要把努力的過程延續下去，這才是我們的方向跟目標，我們大家一起加油，把它做下去延續性，讓新北市的發展被看見」。