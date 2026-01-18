新北議員參選人 爭搶里長支持

里長是台灣民意最基層，在選舉中扮演舉足輕重的重要角色。圖為新北市三重區行動治理座談會。（本報資料照片）

里長是台灣民意最基層，國民黨新北市議員王威元、金瑞龍等都是從里長出身，如今民國115年地方公職人員選舉倒數。里長因具備直接民選的獨立性、深入基層，且熟稔地方大小事務，成為政治人物爭相爭取支持的對象，在選舉中扮演舉足輕重的重要角色。

王威元表示，他從基層里長出身，當上議員後不會只做空戰，也會顧慮到地方，讓民眾覺得是願意腳踏實地做事的人，不會嫌事小、事煩，也隨時都找得到人、更願意第一線傾聽民眾的意見、解決問題。他也分享，之前一直覺得自己人微言輕，跟決策的人很遠，但在當上里長時開始跟各階級的民代溝通，才深刻體會到「被選民託付」的感覺，也很感謝新北市府一直以來都願意傾聽里長聲音，讓政策能在地方落實。

廣告 廣告

金瑞龍則從制度面分析提到，以前里長和議員有配合款，里長可以配合議員做建設，地方社團也可以請議員幫忙爭取經費。現在配合款取消，里基經費活動變公開透明，不分黨派都可以參加，但里基經費有限，這時就要靠議員要和里長好好配合，也因此讓地方黨派色彩削弱，議員不再只能靠黨派，更要腳踏實地做事，由里長在地方發現問題，交由議員向市府請命，才能做好為民服務。

新北市瑞芳區龍山里長陳志強說，地方派系、色彩相對較不鮮明，尤其是偏鄉地區，里長在地方治理與選舉動員中又扮演更重要的角色，也因此里長常會在選舉時遇到想要參選民代的人選請託、拜訪，有時里長不支持這位參選人，或是不想被冠上標籤，就會找藉口推託，但多數不管黨派，只要肯到里內走動拉票，多數里長都歡迎也會陪同。

陳志強也提到，參選人希望里長幫忙拉票，就應該要拿出相對應的作為，像是這十幾年來不管是誰當選，他看到的東北角發展始終停滯，強調選舉不能只是喊喊口號，重要是選舉時是否能夠給當地民眾未來藍圖，並且是否能夠付諸實踐，希望有志參選瑞芳地區的參選人能夠為地區帶來改變。