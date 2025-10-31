新北議員呂家愷推動「2校共享空地」 20年老校角落成新亮點 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北市議員呂家愷於今（31）日萬聖節當天，變裝出席樹林育林國中「愷美自學廣場」開幕典禮。呂家愷分享，該廣場在完成排水與磁磚鋪面工程後，從原本沒人願意駐足的閒置用地，變成育林國中、育林國小2校學生「共享共榮」的戶外多功能空間，這同時也是新北首例。在歷時3年的努力下，終於讓該處蛻變為2校新型態圖書資源中心與共享的戶外多功能場域。

「愷美自學廣場」是新北第一座兩校共榮共享的戶外多功能空間。（圖/呂家愷提供）

呂家愷指出，此案從發想到落實，歷經3年協調與推動，感謝教育局的支持與補助，也感謝在地企業中國砂輪公司熱心協助，與校方攜手共同完成校園環境改造。無論是排水改善、木棧板階梯的鋪設，空間設計的討論，都是在多方努力下逐步實現，讓這塊閒置空間重生為兩校共用的新亮點。

為了慶祝愷美自學廣場啟用，育林國中校方也特別安排舉辦萬聖節走秀活動。出席貴賓包括呂家愷、育林國中校長馮宜欣、育林國小校長張維中、家長榮譽會長徐麗萍、現任會長詹盛欽、候任會長王俊鈞與樹福里長廖訂印等人。活動中，呂家愷也化身近期爆紅的《Kpop獵魔女團》，帶領學生與教師華麗登場，炒熱現場氣氛。

新北議員呂家愷化身近期爆紅的《Kpop獵魔女團》，帶領學生與教師華麗登場，炒熱現場氣氛。（圖/呂家愷提供）

育林國中前任校長陳榮德表示，當初與議員共同討論空間再利用構想，從排水改善到動線規劃歷經多次勘查與調整，如今到成果落成，深感欣慰。現任校長馮宜欣與育林國小校長張維中也表示，歷經多次討論與會勘，從泥濘積水到煥然一新的共享廣場，見證了地方、學校與議員攜手合作的成果，讓兩校孩子都能在更安全、舒適的環境中學習與交流。

徐麗萍及廖訂印表示，議員長期關心校園環境與學童安全，從校內設備到社區環境都有明顯改善，如今校園角落整頓後煥然一新，「前人種樹、後人乘涼」，這份努力不僅造福兩校學子，也讓地方環境更有活力。

呂家愷回憶，自學廣場過去因為排水問題，每逢下雨都會積水，加上表面磁磚不平整，根本沒有孩子會在此駐足。當時他與校長討論這塊空間的改善計畫，決定從積水處理開始，後續再進行空間活化。他進一步說，首先從兩校之間低窪平台的排水系統著手，解決長年積、淹水問題，並針對平台環境進行整潔與崩塌修繕，初步活化老舊閒置空地，讓孩子們能夠安全地在這片平台上活動。

呂家愷續指，今年則進行第二階段改造計畫，與校方多次討論後，定調空間利用方向與評估，打造全新型態「共好圖書資源中心」。他表示，這讓育林國中及育林國小的孩子都能共同擁有一個有別於其他學校的圖書中心。「愷美自學廣場」更是新北第一座兩校共榮共享的戶外多功能空間。最後，呂家愷指出，這處20多年來沒人願意改變的校園角落，在校方與多方支持下，終於讓舊校園展現新風貌。