新北議員呼籲靈活應對樓房公安申報

針對內政部擴大要求六層以上集合住宅辦理「建築物公共安全申報」的政策引發的民怨及鄰裡衝突，新北市議員周勝考在臨時會中提出質詢，呼籲市府工務局主動向中央反映基層困難，並研議具彈性的解決方案。

內政部國土管理署因2021年高雄「城中城」大火而加強了公共安全申報制度，發現樓梯間雜物堆積及防火門缺失是主要原因。為防範未來事故，中央修法降低申報門檻，將申報範圍擴大至六層及以上的集合住宅，並強調樓梯間的安全檢查。

根據《建築技術規則》第三十三條，樓梯平臺門扇開啟半徑不得與樓梯寬度迴轉半徑相交，妨礙樓梯通行，這使得許多早期建造的老舊公寓面臨不合格問題。住戶若不拆除或改善向外開啟的防盜鐵門，可能面臨六萬至三十萬元罰款。