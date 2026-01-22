新北議員妻服務處遭砸 警速逮人排除政治因素

記者莊淇鈞／新北報導

新北市議員黃永昌的太太張淑玲里長在土城廣興里服務處，前天（20日）上午10時許，被1名33歲的徐姓男子，拿馬克杯砸服務處大門，轄區土城警方獲報緊急派員到場調閱監視器追查，迅速查獲精神狀況不穩定的徐男，里長張淑玲雖未提告，但警方仍將徐男依恐嚇罪嫌函送法辦。

據了解，土城警方前天上午10時許接獲報案，學府路一段上有毀損案件，線上巡邏警網趕抵後發現，竟是新北市議員黃永昌的太太，也就是廣興里里長張淑玲其辦公室大門，被人砸馬克杯，造成大門玻璃毀損。

警方不敢大意調閱監視器後，迅速鎖定是精神狀況較不穩定的徐男所為，迅速將他帶回偵訊，儘管服務處後續表示不願提告，但警方仍將他依恐嚇罪嫌函送法辦。

議員黃永昌已表態不選下一屆，將交棒二子黃承鋒參選2026的市議員選舉，黃承鋒因為政治理念，並非以國民黨籍參選，改以民眾黨籍投入該選區初選。

