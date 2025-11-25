新北議員布局 綠拚席次過半

民進黨確定由立委蘇巧慧挑戰民國115年新北市長選舉。民進黨新北市黨部執行長高碩呈分析，議員席次變化單純，除了由蘇巧慧以「母雞拉小雞」的方式帶動選情，也會舉辦青年營隊、活動，主攻青年族群，並針對民眾黨目前仍未明朗的選戰策略做滾動式戰略調整。

高碩呈指出，因人口數變化，新北市第二選區議員多1席、第八選區減少1席，仍有待選委會最後確定，另外山地原住民與平地原住民也將各增1席，民進黨提名規則一直很清楚，目標就是新北市重返執政，議會席次拚過半，並爭取正副議長。

高碩呈也強調，由於地方黨部都只有席次數量建議權，實際上整體布局仍需等待12月後，新北市黨部選對會啟動各選區討論，地方黨部的原則以各選區提名不少於上屆為主，並配合黨中央期程登記、民調初選決定。

此外，新北市議會民進黨團25日舉辦「預算共識營」，邀請蘇巧慧參與交流選戰布局。黨團總召廖宜琨表示，國民黨在新北已執政20多年，115年地方選戰是改變的關鍵時刻，正需要像蘇巧慧在地方扎根多年、在國會有豐富歷練的候選人，帶領新北隊向前衝，發揮「母雞效應」，爭取更多民眾支持。

除了顧好現任議員之外，高碩呈也強調，黨部不會忘記還有想要挑戰的新人，預計在提名人選確定之後，顧好現任議員，也提出具體策略提攜新人，並針對明年選戰提出創新作為，例如舉辦青年營隊，搶攻青年這塊兵家必爭之地。

高碩呈並指出，大家都在觀望仍未明朗的民眾黨提名狀況，也將會針對白營動作策略滾動式調整，期待明年拿出漂亮的成績單。