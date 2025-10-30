新北議員建議敬老卡可泡溫泉 侯友宜：評估研議

（中央社記者曹亞沿新北30日電）新北市明年擴大敬老愛心卡使用範圍及增加點數。市議員表示，台北市正研議開放敬老卡泡溫泉，新竹市也有與藥局配合，新北是否比照辦理。市長侯友宜表示，請社會局評估研議。

新北市社會局日前宣布敬老愛心卡升級，明年1月起除原有公車、捷運外，也可用於國道客運、國民運動中心、醫院掛號費，7月起點數再從480點加碼至600點。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員山田摩衣質詢表示，台北市昨天也宣布跟進，明年7月敬老愛心卡也增至600點，她肯定新北在長者福利方面超越台北，但是否可能再加碼。

侯友宜表示，只要財富能夠支撐，都願意去做。目前行政院在修財劃法，預估挹注新北約新台幣257億元，若最終行政院版本超過這數字，就有機會再為長輩爭取更多福利。

山田摩衣補充，台北市正研議讓長輩能用敬老愛心卡泡溫泉，新北市有烏來、金山等溫泉資源，是否可能比照研議。另外，新竹市也與特約藥局合作，讓長輩每月可用100點去藥局購買商品，建議市府也能仿效運用，發揮創意鼓勵長輩走出去。

侯友宜說，115年敬老愛心卡編列預算約26億元，當時曾討論開放包括農會、超商等項目，甚至增到1500點，但預算約需145億。因此將逐步增加服務項目，先把大的項目做起來，之後將請社會局一併研議開放溫泉、藥局等項目。（編輯：李淑華）1141030