新北議員打選戰 推專刊、玩社群

115年地方公職人員選舉倒數，新北市議員選戰逐漸升溫，資深議員陸戰、空戰齊發，勤跑基層、出版刊物，並透過網路、社群方式與選民溝通，讓選民感受服務溫度。新人參選者除了找知名人物站台外，看板、文宣齊發，盼在各黨初選前，可以獲得選民青睞、提升知名度。

民進黨議員張錦豪每年推出「問政報告」專刊，成為與選民溝通的重要平台。報告內容涵蓋1年來的問政成果與地方建設進度，例如服務處喬遷提供更優質服務、汐止與金山學童參訪活動、爭取自行車道與人行道拓寬、電桿下地工程推動、市場改建規畫及提供法律扶助資訊等，議題與地方民眾生活密切相關，用最直接的方式向選民報告成績。

國民黨議員王威元親自經營社群平台，不僅分享市政建設與質詢成果，也記錄服務選民、送車過程中的互動點滴，同時穿插孩子成長、家庭出遊、健身運動及三重在地美食介紹等生活面向，讓選民看見議員除了嚴肅問政之外，也有輕鬆的一面，使社群經營更加立體而有溫度。

另一方面，政二代投入也引發關注。民進黨立委吳琪銘之子吳昇翰、前立委李文忠之子李昆穎，以及國民黨議員周勝考之子周韋翰等，都表態角逐新北市議員席次。

由於必須先通過黨內初選，新人已提前布局，看板卡位、曝光布局頻頻出現，家族政治光環也在無形中成為話題，父子合體曝光搶話題。隨著選戰腳步逼近，新北市議員選舉將更加激烈，如何在選民面前展現專業、創新與服務熱忱，將成為能否脫穎而出的關鍵。