新北議員林秉宥親赴緬甸 一探電信詐騙園區設施

新北市議員林秉宥近期前往緬甸，造訪一處被反抗軍剿滅的詐騙園區，除了開箱各個設施，也發文揭露園區內生活方式，裡頭的「豬仔」還得閱讀各種教案與書籍，就是為了拚業績，而裡面沒有一般貨幣，只能使用園區發行的「代用券」。犯罪學教授也強調，電信詐騙園區通常自行建立規則，鞏固管理權威，而目前資源大多掌握在中國黑幫手上。

宿舍內人去樓空，只剩雜物散落一地，仔細看一個房間內，擠了10個床位，這裡不是學校宿舍，也不是軍營，竟是緬甸詐騙園區，新北市議員林秉宥，和緬甸反抗軍合影，親自到被剿滅的詐騙園區走一遭，辨公室內一整排電腦，全是用來電信詐騙。

他也發文分享此行見聞，豬仔們面臨嚴苛要求與生命威脅，還得閱讀各種教案，像是「貨幣戰爭」「心理學」等書籍，而園區內的世界，50元的白飯300元的炒飯，稀有的紅燒熊掌都有，但沒有現實世界的貨幣，只有面額100的代用券。

銘傳大學犯罪防治學系教授林書立說：「過去我們看到比較多的，在這個KK園區的，現場看到的，在裡面交易還是使用泰銖，柬埔寨這邊呢，他跟泰國的關係，比較沒有那麼密切，那他可能就是用自己發行的鈔票。」

詐騙園區為塑造管理權威，自行建立許多規則，中心思想就是拚業績，半推半就把豬仔推上前線，為了生存只能埋頭苦幹，銘傳大學犯罪防治學系教授林書立說：「他們也會讓你有自己可以消費，讓你覺得好像我這邊，就是一個生活城一樣，你要是業績做得好，你要去卡拉OK，你要買新衣服，這邊也都有。」

詐騙利益龐大，議員林秉宥也感慨，LINE對話那端對你噓寒問暖，高談賺錢之道的帥哥美女，全都是苟活在地獄裡，冀望能挖空你帳戶來存活，來翻身的奴隸，真正掌握資源的，還有幕後始作俑者。

銘傳大學犯罪防治學系教授林書立說：「最麻煩的，目前的所有的情資，這個掌控的，其實大部分都是大陸的黑幫。」中國黑幫成為電詐園區，最龐大勢力剿滅了一個，但總是春風吹又生，得仰賴各國合作從源頭打擊，才是根本之道。

