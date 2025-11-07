新北議員王威元接任三重區重陽國小會長 交接典禮溫馨隆重





新北市三重區重陽國小昨（6）日舉行第34屆家長會長交接典禮，王威元議員接任新任會長。典禮貴賓雲集，國民黨副主席兼秘書長李乾龍（前三重市長）、新北市議長蔣根煌，以及新北市府教育局長張明文等出席，場面溫馨隆重。

王威元議員表示，從民意代表到家長會長，雖然身份轉變，但為孩子們付出的初心始終如一。他感性地說：「站在交接典禮的會場上，看著這麼多熱心的家長們齊聚一堂，我深深感受到大家的心都是相同的——我們都是父母，我們都愛自己的孩子。加入家長會的初衷很簡單，就是為了孩子。

新任會長王威元議員展現十足行動力，典禮上更親自安排兒子及班上同學上台演唱，為交接儀式增添溫馨活潑的氣氛。孩子們天真可愛的表演，讓現場掌聲不斷，也讓大家看見王威元不僅是「超人把拔」，更是願意陪伴孩子、支持孩子展現自我的好父親。這份對孩子的用心與陪伴，正是他擔任家長會長的最佳註腳。

長期關注重陽國小發展的王威元提到，過去身為學生家長及三重區民意代表，每每看到孩子們在烈日下、風雨中等待接送總是感到不捨，因此積極為學校爭取各項建設，包括家長接送區遮雨棚、學校頂樓降溫設備、急救鈴更新，以及電梯更新工程等。王議員感性地表示，每一項建設的背後，都是一份不捨得孩子受苦的父母心。

此外，王威元也特別感謝前任會長鄭涴云的辛勞付出，他承諾將善用在議會擔任黨團書記長的角色，繼續為孩子們爭取更多經費與表現機會。

