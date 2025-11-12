新北議員盼優先改善央北、十四張交通瓶頸 侯友宜允年底前改善

〔記者羅國嘉／新北報導〕新店央北及十四張地區發展迅速，未來可望形成可容納兩萬戶居民的新生活圈，但隨著人口快速成長，交通瓶頸與公共設施不足問題浮現。新北市議員黃心華建議市府調整建設順序，優先改善周邊交通動脈與人行空間。對此，市長侯友宜回應，年底前將完成「中正路－中央路－十四張路」路口瓶頸改善，並指示將溪園路拓寬納入整體規劃，提升地區通行效率與生活品質。

黃心華指出，目前央北地區有四大對外交通幹道，若能優先改善交通瓶頸與人行空間，將使居民最直接受惠。他建議市府調整十四張區段徵收的建設順序，先行解決周邊交通問題，帶動整體發展。地政局已採納黃心華建議，率先啟動「中正路－中央路－十四張路」交會口空間優化工程，拆除周邊結構物，預計增設一車道並前移停止線、延長綠燈時間，以紓解車流回堵問題。但黃心華盼市府如期在12月底前完成改善，讓居民感受到具體成效。

黃心華也說，另在央北西北角，十四張路往環河路方向因護欄阻隔，車流需繞行溪園路再併入中正路，形成新瓶頸，建議開闢新的匯入口，讓車輛可直接銜接環河路，提高民眾往返台北市通行效率。

侯友宜表示，承諾會在今年12月底將央北地區「中正路-中央路-十四張路」交會口的瓶頸，完成階段性改善工程；交通局則指出，預計年底針對十四張立體交叉規劃構想，屆時會將議員提案一併納入考量。

地政局長汪禮國也說，短期內會先行將溪園路進行拓寬，並將道路線型拉直。侯友宜指示局處將此納入十四張整體規劃內，未來市府在推動區段徵收前，將優先完成周邊交通建設，讓居民率先感受生活便利與城市進步。

