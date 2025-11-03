新北議員盼設「懷恩公車」便民 侯友宜：公車站可命名「生命園區」

新北市議員張維倩(右圖)盼市府應比照台北市規畫懷恩公車。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山上月30日在板橋殯儀館舉行告別式，但張維倩替父親辦理喪事過程，發現很多來自四面八方的朋友都抱怨新北市立殯儀館難到達，盼市府應比照台北市規畫懷恩公車。對此，市長侯友宜表示，當初考量住戶觀感才沒有設立「新北市立殯儀館站」，未來可能從「生命園區」等方式命名，市府也願意思考懷恩公車可行性。

張維倩今天在議會總質詢指出，北市多年來提供「懷恩專車」服務，作為殯葬設施專用的免費接駁公車，反觀新北市目前並無專屬的「殯葬接駁公車」，以板橋殯儀館為例，民眾僅能搭乘658、857等路線公車，在新海橋頭或新海抽水站附近下車後，步行約3分鐘抵達，雖然名義上交通方便，但對於年長者、行動不便者來說仍是一段路程。

張維倩表示，新北人口超過400萬人，對多數民眾而言，前往殯儀館往往需自行開車或花費時間查詢轉乘路線，既不便民，也無法呼應高齡化社會的現實需求。建議可比照台北市，規劃「懷恩公車」專線，自板橋火車站或新莊捷運站直達殯儀館，提供民眾便捷服務。

侯友宜表示，可以理解民眾對於「殯儀館」站名的敏感，未來也許可以朝「生命園區」方向命名，而新建設施也會逐步以此理念推動；懷恩公車設置會責成民政局、交通局做相關的規劃。

