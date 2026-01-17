新北議員第二選區 上演政二代接班戰

九合一地方大選年底登場，新北市議員第二選舉區(林口、五股、泰山)下屆從4席增為5席，國民黨現任議員宋明宗傾向由女兒蔡佩呈接手參選；上屆「落選頭」民進黨前議員賴秋媚，也將由女兒戴翎育代母出征。藍綠政二代分庭抗禮，引起地方話題。

宋明宗表示，在考量社會氛圍和個人的期望下，決定要給年輕人機會。因為女兒從畢業後便在辦公室服務，不管是選民服務、會勘還是議會提案，一路走來都有看到成長，雖然交棒，但仍會在旁指導與協助，一起為地方打拚、服務。

蔡佩呈指出，從小耳濡目染下，對從政有熱忱也有拚勁，確信自己能像父親成為好的民意代表。現在轉換身分投入選舉，心裡緊張但更希望得到認同，自己會秉持初衷，像父親教導那般，深根基層服務，協助解決民眾的需求與困擾。

賴秋媚表示，女兒戴翎育在服務處超過10年，經歷及地方熟悉度足以讓她一上任就上手，有能力扛起服務地方的責任，雖然年輕但有衝勁，能為地方帶來新的改變。

戴翎育說，看著媽媽爭取地方建設，為地方帶來改變與進步，都是激勵她參選的動力，自己會傾聽民意、了解地方需求及建設地方，要成為「隨時看得到、找得到」的民意代表。

除了2位女性政二代新人外，前五股鄉長鄭漢騰之子、新北市府顧問鄭丞宏也力圖出線。鄭丞宏表示，希望延續父親服務地方的精神為鄉親打拚；強調將持續深耕基層，用行動證明不只是參選，更是真心為地方打拚。