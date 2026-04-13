新北議員第1選區 6搶4白熱化
新北市議員第1選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區）應選4席，現任無黨籍議員蔡錦賢宣布不連任，國民黨確定提名3席、民進黨提名2席。值得關注，淡水區崁頂里為全市第2大里，里長吳庭岳透露，與不少政黨接洽，不排除加入政黨投入議員選舉，令該選區選情增添變化。
吳庭岳表示，正評估投入議員選戰，待時機成熟將正式對外宣布。目前已與約5位里長形成連線，規畫以「大淡水聯盟」方式整合基層力量，擴大地方發聲。
吳庭岳指出，與各政黨接觸後，開始評估加入理念相近政黨的可能性。在議員層級選舉中，「人選往往大於黨派」，但若能結合政黨資源，對推動政策與爭取支持將更具助益。他也強調，參選不僅是個人挑戰，更希望鼓勵年輕世代投入公共事務，「不是想選就會上，需要破釜沉舟的決心」。
國民黨確認提名現任議員陳偉杰、陳家琪及呂鈞鴻應戰。陳偉杰指出，第1選區在4席應選名額下，面臨多方參戰，「選情前所未有嚴峻」，尤其淡海新市鎮人口移入快速，現任優勢逐漸被稀釋，競爭更趨白熱化。
陳家琪表示，尊重每位願意投入地方服務的人，認為只要持續做好服務、回應民意，鄉親自然會做出選擇。呂鈞鴻說，選舉關鍵不在票源分散，而是誰能真正解決問題、爭取建設，未來將持續深化基層服務網絡。
民進黨方面，現任議員鄭宇恩與新人游明諺完成登記，確定免初選。鄭宇恩表示，吳庭岳長期深耕地方、服務熱忱受到肯定，無論是否參選，相信都會持續為地方爭取建設與資源。
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