新北議員第11選區競爭激烈 蕭敬嚴宣布參選

國民黨前發言人蕭敬嚴今（1）日宣布投入新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員選舉。（資料照）

新北市民政局祕書張珀源。（摘自張珀源臉書專頁／張鎧乙新北傳真）

羅智強立委辦公室主任何元楷。（何元楷提供／張鎧乙新北傳真）

國民黨前發言人蕭敬嚴今（1）日宣布投入新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員選舉。選在九合一大選投票日倒數 300 天的關鍵時刻，蕭敬嚴首度公開全新競選主視覺，並喊出「為你發言」口號，展現深耕家鄉打拚的決心。

蕭敬嚴透過臉書表示，300天不算長，但足夠讓一個人全力奔跑、為家鄉拚一次未來。接下來300天會秉持正派與正念、一步一腳印，走遍每個市場、每條街道、每個需要被看見的角落；要把鄉親的聲音帶進議會，把需求一件一件落實。

蕭敬嚴強調，這些年無論是在議題現場、街頭巷尾或政論節目，他始終堅持替大家發聲。即使曾在艱困選區打過硬仗、在挫折中反省，這些歷練都讓他更確信：「政治，不是聲量有多大，而是能替鄉親解決多少問題」，未來將邀請大家一起，把我們的家鄉變得更好。

針對首度公布的競選主視覺，蕭敬嚴說明，特別採用「黃藍配色」具有特殊意涵。藍色代表始終如一的政黨價值與專業沉穩，亮黃色則象徵「活力的開端」。蕭敬嚴表示，黃色代表年輕與創新，他希望為汐止、金山、萬里的政治環境注入新鮮動能，帶動地方氣象一新。

此外，新北市民政局祕書張珀源、立委羅智強辦公室主任何元楷都傳出將爭取黨內提名，第11選區競爭激烈。張珀源被視為「侯家軍」代表，長期以「阿源」形象深耕汐止、金山、萬里，配合公所宣導市府政策。張出身青年軍，歷任朱立倫、侯友宜與總統選戰幕僚，黨政資歷完整，地方形容其低調經營、實力不容小覷。何元楷日前以「洗碗精一元」看板成功吸睛，持續勤跑地方。

