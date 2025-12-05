新北議員踢爆新埔民生地下道包商落跑 捷運局回應了

新北市議員石一佑踢爆民生地下道工程廠商早已落跑。（圖／翻攝畫面）





捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，跨越民生路路幅達80公尺，新北市府考量行人安全，109年間施工興建民生地下道，但工程進度延宕5年，新北市議員石一佑今天（5日）更召開記者會，揭露工程商早就落跑，質疑侯友宜市府團隊監督不良；對此，新北市捷運局指出，施工廠商萬德營造公司從今年10月24日無故不進場施工，以3度通知廠商仍不進場，導致工程嚴重落後34%，昨天（4日）已與廠商終止契約，扣留7400多萬作為支付損害差額，另外，捷運局也將代替施工廠商負起損鄰修復的責任。

廣告 廣告

新北市議員石一佑今天（5日）召開「抓包6.49億環狀線新埔民生工程重大疏失」記者會，揭露工程廠商早就落跑，今年8月間就曾有民眾發現無人施工，也並無機具進駐。

新北市議員石一佑踢爆民生地下道工程廠商早已落跑。（圖／翻攝畫面）

石一佑團隊調查發現，萬德營造公司的現場監工主任及技師分別已經在9月10月離職，至今根本沒有指派後續人員繼續執行，現場空蕩蕩，幾乎擺爛，進一步追查發現，萬德營造公司早就因經營不善，從8月起就未給下游包商經費，甚至被下令斷水斷電的程度，質疑捷運局在此期間到底怎麼監工。

石一佑也說，該工程原訂109年動工，113年完工，起初得標金額為3.98億元，到了112年12月因為說要新增電扶梯等又追加1.29億，直到今年2月加了0.23億，8月又再追加1.15億，總金額來到6.49億，光今年就以不同名目追加兩次預算，但包商早就沒錢落跑，新北市府是否知情。

此外，石一佑質疑，地下道本身必要性極低，又未與捷運站共構，使用率勢必有限，再加上之後治安與夜間安全疑慮，希望市府能夠正面回應此爛尾工程如何繼續，是否研議「還路於民」，不要變成居民和店家的集體夢魘。

附近住戶鄰損狀況。（圖／翻攝畫面）

捷運局則回應，施工廠商萬德營造公司，今年10月24日始無故不進場施工，新北捷運局3次通知廠商應於期限內進場施工，但皆無人進場，導致工程進度工程進度截至12月3日嚴重落後34%，昨天（4日）已與廠商終止契約，扣留工程款、保留款與履約保證金共7400多萬元，並由廠商支付工程所受損害差額，此外，仍有4.17億尚未施工估驗。

新北捷運局指出，新埔民生地下道工程金額增加，原因除了增設電扶梯、監測儀器、雨遮與鐵捲門等，為了加強開挖安全，同意廠商第三次契約變更增做雙環塞工項，但仍於6月發生滲漏水事件，為確保民宅建築物安全，另聘請第三方專業技師協助指導地質改良方案，同時台北土木技師公會協助鄰房鑑定工作，鑑定結果安全無虞，為保障市民權益，本局代替廠商負起損鄰修復的責任。

捷運局最後也說，由於工地圍籬占用民生路人行道及道路，為避免影響用路人權益及安全，東側工區12月10日退縮圍籬恢復道路使用，西側工區因已開挖需回填工作井，目前已著手辦理退縮圍籬工作。

附近住戶鄰損狀況。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

林口死亡車禍！婦騎出停車場10秒遭輾斃 畫面曝光

淡水水泥車撞轎車衝人行道！駕駛受困3人傷 險波及行人畫面曝光

賣房被房仲抽2％費用！ 新店翁提汽油桶理論雙雙送醫

