新北議員選戰 同黨殺更大

新北市第二選區國民黨2位現任議員蔡淑君（左二）、陳明義（左四），8年前曾為林口舊圖書館拆除案針鋒相對。（高鈞麟攝）

縣市議員選舉為複數選區制，由於地方藍綠基本盤已根深蒂固，選戰廝殺最激烈的不是敵對陣營的候選人，反而是同黨同志搶票。新北市部分選區同黨議員表面和諧，私下卻相敬如「冰」、暗自較勁，彼此不合根本不是祕密。地方人士說，「說白了攏是為著選票」，藍綠壁壘分明，各候選人只能爭搶有限的票源，甚至有時無所不用其極。

選戰逼近，各參選人積極備戰，跑行程、參加活動皆是日常。新北環狀線十四張站聯開案11月底舉行簽約儀式，民進黨議員黃淑君、石一佑先後到場，主辦單位安排2人「並肩而坐」，其中1人坐下僅約2分鐘，便「火速」離開座位。

「毫不意外！」板橋區地方人士透露，黃、石2人同一選區隸屬不同派系，她們的票源、樁腳、經營範圍嚴重重疊，又同為女性候選人，導致彼此心存芥蒂，有時活動會後合照，2人幾乎不願站在一起。

第九選區民進黨現任議員陳永福、陳乃瑜上屆初選時結梁子，陳乃瑜拿下當年民進黨議員最高票，一鳴驚人，成為「吸票機」。陳乃瑜媒體出身，優於空戰，陳永福則擅長傳統陸戰，本屆他原本有意交棒給兒子陳韋任，後續有待觀察。

第六選區民進黨現任議員「雙張」張嘉玲、張維倩分屬英系、蘇系，2人因「告別式風波」鬧得沸沸揚揚，未來隸屬湧言會的民進黨組織部前主任張志豪將投入中和區選戰，「三張」搶票情況勢必激烈。

國民黨第二選區2位現任議員蔡淑君、陳明義8年前為林口舊圖書館拆除案針鋒相對，當年陳明義曾說「林口老鄉長託夢，希望不要拆」，蔡淑君則認為危樓該拆就要拆，「託夢說太過荒謬」，2人心結迄今未化解。