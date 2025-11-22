新北議員選戰 政二代躍躍欲試

2026新北議員席次增2席，不少政二代湧出要爭世代交替延續席次。（本報資料照）

新北市因應人口增加，預計下屆市議員席次將由66席增至68席，加上受到本屆市議員轉戰立委勝選、上屆資深議員落馬與資深議員面臨世代變化、交替，不少「政二代」有意接班參選，在地方上引發外界高度關注。

以目前新北市各選區議員結構及席次看來，不少都是現任議員席次卡好卡滿。其中在「政二代」部分，在第二選區（五股、泰山、林口），國民黨議員宋明宗有意交棒女兒蔡佩呈，而前新北市升格前的前五股鄉長鄭漢騰之子、新北市府顧問鄭丞宏也爭取黨內提名；另外還有民進黨籍前市議員賴秋媚，上屆以1300多票之差成為落選頭，將由女兒戴翎育代母出征要搶回綠營一席。

第四選區（蘆洲、三重）則有現任民進黨籍議員陳啟能，擔任服務處執行長的兒子陳俊維傳出要接棒承接；另轉戰立委失敗的國民黨籍前市議員蔡明堂，也有意讓兒子蔡政呈再度參選；值得一提的還有現任民進黨議員李余典，傳有意交棒給女兒李旻蔚或兒子李余穎偉，不過是要繼續拚連任還是交接給其中哪位，仍有待觀察與評估。

第五選區（板橋），民進黨籍前退輔會副主任委員李文忠之子李昆穎，已宣布爭取提名；現任國民黨市議員周勝考之子周韋翰表態接棒，要跟父親一起服務。

在第八選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）部分，因人口結構變化恐少一席，除現任議員尋求連任外，民進黨籍立委吳琪銘之子吳昇翰也有意參選且來勢洶洶，不過仍未鬆口是否投入選舉；另前議員高敏慧姪女高乃芸也有意捲土重來再度參選。最後在第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）則是現任蘇系民進黨籍市議員陳永福有意讓兒子、特助陳韋任接棒，後續仍有待觀察。