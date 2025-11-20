新北議員選戰 綠派系合作拚團結

民進黨新北市議會黨團。（本報資料照片）

新北市民進黨派系以蘇系、英系、正國會、新潮流四系為大宗，偶有地區議員因派系、選區重疊演變成茶壺內風暴，此時新北市議會黨團協助從中調和，顯得格外重要。民進黨團主任連世達指出，黨團將從現任議員出發，整合跨區、跨派系合作的友誼，讓民進黨能持續在新北茁壯。

連世達表示，此次黨團運作預計到明年2月，後由派系整合再推選出新總召，帶領黨團繼續運作。在此之前，黨團會以三方向協助民進黨籍議員，主要協助部分為區域與派系重疊整合、協助新聞媒體露出及議題操作等。

第一個方向，黨團會配合民進黨參選新北市長人選、立法委員蘇巧慧推出市政政見，以「母雞帶小雞」拉抬聲勢，配合市政政見再提出針對地區民眾的理念，例如即將於明年確定選址的新北大巨蛋，不管選址在樹林還是淡水，對地區議員都是很好提出自身看法的議題。

第二是整合民進黨單一席次的地區議員，讓議員跨區、跨派系一起合作，例如第一選區黨籍議員鄭宇恩、第二選區黨籍議員李宇翔、第七選區黨籍議員許昭興及第十選區黨籍議員林裔綺，黨團期待議員可以跨區整合議題、提出優秀政見以造福市民。

第三則是協助共同選區內不同派系的議員整合，一起針對選區內議題發動攻擊，以第四選區舉例，民進黨在該區有六席，黨團就可以協助議員共同針對三重圖書館改建、蘆洲果菜市場遷移等議題操作，達到跨越派系整合的成效。

除了黨團協助整合，有些議員也跨越派系、區域發展出誠摯友誼，例如正國會第九選區議員陳乃瑜和湧言會第五選區議員黃淑君，兩人常針對女權、警消與一般公務員權益、婦幼等議題共同發表聲明，還有知名感情好的姊妹花許昭興與林裔綺，也常在總質詢共同針對教育、社會安全網等議題質詢。