新北議員選戰 綠白內訌激烈
民眾黨新北市汐止區主任黃守仕本有意投入新北市議員初選，26日卻透過臉書發表退出黨內初選聲明，批評民眾黨主席黃國昌汐金萬選區主任陳語倢影射人身攻擊。另外，民進黨土樹三鶯選區初選也傳紛爭，擬參選人朱誼蓁指摘對手高乃芸找助理當支持者「刺探敵情」。高乃芸則回應，絕對不是助理，但若是支持者，也無法控制，強調初選公平競爭就好，顯見選情愈來愈緊張。
黃守仕昨透過臉書指控陳語倢在直播時影射她攻擊其孩子及未婚生子，但卻無法提出「舉證」，認為陳已涉犯誹謗罪，並強調陳語倢團隊還在社群媒體不斷批評抹黑，她深知相忍為黨，但面對含沙射影，不明抹黑已忍無可忍，身心俱疲、萌生退意，故決定退出黨內初選。
陳語倢回應，她的直播沒有指名道姓，對於聲明感到遺憾。民眾黨發言人張彤回應，尊重其決定，並肯定黃守仕長期在地深耕與付出。
隨選情將近，民進黨土樹三鶯初選也傳紛爭。朱誼蓁在社群網站上指摘有對手派人裝支持者刺探敵情，疑影射高乃芸，表示不同頻率不必勉強、選舉應該是價值的競爭，而不是人格的沉淪，強調選舉將近，聽到很多耳語，希望大家都有自己優點，以優點爭取認同就好。
據了解，該「支持者」疑似為民進黨的長期支持者，對於兩邊並沒有特定支持誰，只是單純到場協助、穿了參選人背心。
高乃芸表示，對該事件不知情、也不確定是哪位支持者，但並非辦公室同仁，若是單純支持者，無法規範他只能支持誰，也希望有類似誤會可以說出來溝通，認為傳言是子虛烏有，強調「公平競爭就好」。
其他人也在看
藍白介入民進黨初選？沈政男曝「雙方真實差距」：謝龍介勝選關鍵在這
民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝出，近期確有不少綠營支持者質疑，這場初選「疑有藍白介入」，精神科醫師沈政男指出，從2022台南民調、2025高雄民調來看，藍綠落差一直都很大，存在藍白介入的可能性較低。另外沈政男認為，陳亭妃與國民黨立委謝龍介的真實差距，應該落在10%左右，一旦謝龍介催出基本盤，再找民眾黨籍的副市長搭配，就能有效提升勝選機率。更多風傳媒新聞：曝......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 10則留言
獨家／竹縣藍營內鬥恐釀脫黨分裂 綠營擬B計畫「范雲成奇兵」
2026新竹縣長選戰，國民黨內鬥激烈，甚至面臨分裂危機；可與此同時，民進黨也有人選難產的壓力。據《鏡報》調查，身兼民進黨主席的總統賴清德原屬意縣黨部主委、竹北市長鄭朝方親征，還曾南下新竹與鄭密談2小時，但鄭的意願不高；為此綠營也準備好「B計畫」，鎖定不分區立委范雲參選新竹縣長。鏡報 ・ 1 天前 ・ 66則留言
鄭麗君選北市當練兵？蔡正元斷言她劍指大位
[NOWnews今日新聞]2026將舉行地方首長大選，台北市長蔣萬安將競選連任，民進黨的人選仍未定。不過，近日台美關稅談判表現亮眼的行政院副院長鄭麗君呼聲高。對此，前立委蔡正元認為，如果綠營派出鄭麗君...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 55則留言
2026將披綠袍出戰？外界看好挑戰台北市長大位 鄭麗君親自表態了
即時中心／黃于庭報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，首都台北受到高度關注，不過除了已遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。綠委王世堅多次被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高。針對外界勸進選台北，鄭麗君也親自回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 27則留言
國民黨在台中有「5大隱憂」！鈕則勳：別把支持者當塑膠
2026台中市長選舉，民進黨由立委何欣純出戰，國民黨則有立委楊瓊瓔、江啟臣爭提名。文化大學廣告系教授鈕則勳24日說，最新的民調數據已透露藍軍在台中有五大隱憂，呼籲藍營別再搞政治操作的老戲碼，更不要當支持者是塑膠。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8則留言
鄭麗君選台北市「恐放大藍白聲量」！作家曝2關鍵：支持卓榮泰跳下來選
台美關稅協議敲定後，負責談判的行政院副院長鄭麗君被認為表現亮眼，民進黨內代表參選台北市長、對戰現任市長蔣萬安的呼聲再度升溫。對此，各方都有不同聲音，作家顏擇雅表示，「贊成卓榮泰跳下來選北市長，卻不贊成鄭麗君下來選」，給出2大原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20則留言
蘇巧慧搶先掃遍新北12市場 藍白誰出戰還在喬
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市長擬提名人、立委蘇巧慧今(1/25)表示，有關民進黨新北市議員提名，預計將辦理初選的選區應該不多，而初選登記...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
參戰港湖市議員！再度對決高嘉瑜 吳欣岱發聲了
民視新聞／潘柏廷、陳瑞婷報導時代力量等4個本土在野陣營集結的「台灣前進陣線」，今年（2026）1月3日共同推出第一波候選人，其中包含代表台灣基進投入台北市第2選區（南港、內湖）的醫師吳欣岱；由於吳欣岱2024年立委角逐港湖立委時，對決國民黨的李彥秀和民進黨的高嘉瑜，而這次高嘉瑜也將投入當地議員選戰，讓外界認為兩人再度對決。對此，吳欣岱今（25）日上午受訪時也發聲了！民視 ・ 1 天前 ・ 9則留言
藍白介選？沈政男曝謝龍介與陳亭妃「真實差距」揭勝選關鍵
民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝出，但最近黨內卻傳出「藍白介選」的質疑聲，經常評論時事的精神科醫師沈政男分析民調指出，藍白介入的可能性不高。他認為，陳亭妃與國民黨立委謝龍介之間的真實差距，應該落在10個百分點左右，若謝龍介能催出基本盤，再搭配民眾黨籍的副市長，就能提升勝選機率。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
選台北市長？ 鄭麗君：對投入選舉的朋友非常敬佩
對於民進黨台北市長參選人選，前立委段宜康昨（24）日受訪，喊話支持者「別著急」，人選可能有重要任務在身。媒體問他是否指行政院副院長鄭麗君？段宜康語帶玄機稱「大家心裡有數」。鄭麗君在今晚播出的電視專訪表示，她其實對於身邊投入選舉的朋友，非常敬佩。自由時報 ・ 1 天前 ・ 186則留言
「母雞帶小雞」喊最強新北隊 蘇巧慧曝綠營新北議員初選時程
2026選情升溫，各黨陸續啟動徵召與初選布局。除了不少現任議員力拚連任外，也有部分議員準備交棒給下一代、新人紛紛表態投入選戰。不過針對民進黨新北市議員初選時程，對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，議員初選登記時間原則上會落在農曆年前，實際是否需要辦理初選，仍須待登記完成、確認參選人數後才能定自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
港湖區議員重演＂雙姝對決＂？ 小黨推吳欣岱對決高嘉瑜
政治中心／王云宣、廖文璞 台北報導2026大選年底登場，四個小黨組成「台灣前進陣線」打聯合戰，在各個選區推出議員參選人，今天（25日）上午首場聯合掃街，從台北市內湖、南港區出發，推出台灣基進黨吳欣岱代表出戰，過去她參選立委的民進黨對手高嘉瑜，也宣布回鍋參選，這回兩人將再度上演雙姝對決。前立委高嘉瑜（左）及基進黨的吳欣岱（右）曾在立委選戰中交手 這回兩人都宣布參選港湖區議員 將再度上演＂雙姝對決＂（圖／民視新聞）「台灣要前進港湖"欣"活力。」手持標語，高喊口號，一字排開，台灣基進黨、台灣綠黨、時代力量以及小民參政歐巴桑聯盟，四個小黨代表人物，集結台北市內湖港富廣場台灣基進黨秘書長 馬依翔：「票投吳欣岱，四黨來服務好不好。」宣布合作組成「台灣前進陣線」後，首場跨黨派聯合掃街，25日上午登場，第一站選在港湖區出發，替台灣基進黨議員參選人吳欣岱拜票。時代力量黨主席 王婉諭：「我自己本身之前在內湖，我相信大家都知道我跟內湖的連動，我覺得內湖長期以來，也需要更多的人，來為內湖做改變。」台灣基進黨、台灣綠黨、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟組成＂台灣前進陣線＂ 將聯合推派人選出戰2026大選（圖／民視新聞）吳欣岱上回在立委選戰失利，這回捲土重來參選議員，而當時的民進黨對手高嘉瑜，同樣宣布，回鍋從議員出發。台北市議員參選人（民）高嘉瑜：「看著你心花開我的心花開，那像春風對面搶，好聽吼，阿伯按讚。」來到東湖市場，發放春聯，高嘉瑜不改活潑性格，看到長輩隨興獻唱一曲，看得出基層實力依舊，但這回和吳欣岱再次上演雙姝對決，也讓外界擔憂，是否再度瓜分泛綠選票。台北市議員參選人（民）高嘉瑜：「如果分裂了，最後漁翁得利的永遠都是國民黨，不管是從之前，議員江志銘落選或是立委我落選，到這一次，我想所有民進黨或是泛綠的選民，都有一個共同的體悟，就是必須要票票民進黨，才能夠全壘打。」台北市議員參選人（基進）吳欣岱：「中央層級的選舉會是單一席次，所以有對決的問題，但是多席次的選舉，在議員這邊，我覺得還是誰跟人民真正的站在一起，然後有發揮到大家的心聲，是更加重要的，說泛綠分裂等等的，那個其實都是政治人物的算計而已。」國民黨現任議員游淑慧和高嘉瑜不約而同現身東湖市場拜票 也可感受到現任壓力（圖／民視新聞）同一時間國民黨現任議員游淑慧，也不約而同，來到東湖市場，台北市港湖議員9個席次，藍、綠、小黨都想爭奪，看得出連現任也不敢鬆懈。原文出處：港湖區議員重演「雙姝對決」？ 小黨推吳欣岱對決高嘉瑜 更多民視新聞報導最強母雞衝刺初選 邱議瑩率高雄議員群站路口爭取支持4小黨組"台灣前進陣線"! 王婉諭擬再戰竹市:討論中台灣前進陣線2026第一波候選人出爐！提名7人角逐議員名單曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
秦慧珠籲蔣萬安謹慎站台！許甫：母雞是柯P
[NOWnews今日新聞]民眾黨前副秘書長許甫將參選北市松山信義區議員，引發地方政壇關注。國民黨台北市議員秦慧珠表示，許甫具備高知名度，加上太太陳智菡的加持，形成了「一人競選、兩人發言」的強勢組合，戰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 541則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 76則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 7則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 18 小時前 ・ 1則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言