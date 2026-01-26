新北議員選戰 綠白內訌激烈

民進黨新北市土樹三鶯選區擬參選人高乃芸（左一）、朱誼臻（右二）傳紛爭。（柯毓庭攝）

民眾黨新北市汐止區主任黃守仕本有意投入新北市議員初選，26日卻透過臉書發表退出黨內初選聲明，批評民眾黨主席黃國昌汐金萬選區主任陳語倢影射人身攻擊。另外，民進黨土樹三鶯選區初選也傳紛爭，擬參選人朱誼蓁指摘對手高乃芸找助理當支持者「刺探敵情」。高乃芸則回應，絕對不是助理，但若是支持者，也無法控制，強調初選公平競爭就好，顯見選情愈來愈緊張。

黃守仕昨透過臉書指控陳語倢在直播時影射她攻擊其孩子及未婚生子，但卻無法提出「舉證」，認為陳已涉犯誹謗罪，並強調陳語倢團隊還在社群媒體不斷批評抹黑，她深知相忍為黨，但面對含沙射影，不明抹黑已忍無可忍，身心俱疲、萌生退意，故決定退出黨內初選。

廣告 廣告

陳語倢回應，她的直播沒有指名道姓，對於聲明感到遺憾。民眾黨發言人張彤回應，尊重其決定，並肯定黃守仕長期在地深耕與付出。

隨選情將近，民進黨土樹三鶯初選也傳紛爭。朱誼蓁在社群網站上指摘有對手派人裝支持者刺探敵情，疑影射高乃芸，表示不同頻率不必勉強、選舉應該是價值的競爭，而不是人格的沉淪，強調選舉將近，聽到很多耳語，希望大家都有自己優點，以優點爭取認同就好。

據了解，該「支持者」疑似為民進黨的長期支持者，對於兩邊並沒有特定支持誰，只是單純到場協助、穿了參選人背心。

高乃芸表示，對該事件不知情、也不確定是哪位支持者，但並非辦公室同仁，若是單純支持者，無法規範他只能支持誰，也希望有類似誤會可以說出來溝通，認為傳言是子虛烏有，強調「公平競爭就好」。