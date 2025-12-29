新北議員選舉 落選頭紛再戰

民國115年地方公職人員選舉倒數不到1年，新北市多個選區已浮現「落選頭回歸」的選戰效應，包含民進黨前議員賴秋媚將由女兒戴翎育代母出征及僅差1票落選的平地原住民吳國譽，上屆僅差一步的候選人重新集結，為議員選戰再添變數。

新北市議員第2選區，賴秋媚本屆以1386票之差成為落選頭。隨著五泰林地區人口快速成長，該選區評估可能新增議員席次，綠營補位想像浮現。近期，賴秋媚的女兒、民進黨立委吳秉叡幕僚戴翎育近日成立服務處、掛出形象廣告，被視為代母延續政治能量的重要訊號。

戴翎育表示，議員工作重在基層服務，自己從助理做起已累積12年經驗，目前仍以勤跑地方、爭取黨內提名為優先。

至於新北市議員第12選區，新北市原民局主祕吳國譽上屆僅差4票落選，歷經訴訟與重新驗票後仍以1票敗北。他直指現行《選罷法》在原民議員選舉中難以落實祕密投票，對新人極為不利，也成為都會區原民民主的一大結構性課題。是否再戰，仍待政黨正式提名後再行評估。

此外，新北市議員第5選區則呈現另一種「非典型現任」狀態。民進黨議員石一佑因同黨議員當選無效，於113年9月遞補就職，雖具現任優勢，卻也面臨民意重新驗證的壓力。石一佑強調，遞補不影響為民發聲的使命，上任後，從社區營造、重大交通到醫療建設皆積極推動，並嚴格監督公共工程品質。她也坦言，板橋為高競爭選區，唯有勤跑基層、直接面對選民，才能守住席次。