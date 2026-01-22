新北議員里長妻服務處被砸 怪男持馬克杯逞凶遭逮

服務處大門玻璃破裂。（圖／翻攝畫面）





新北市土城一名徐姓男子，前天（20日）上午，突然跑到新北市議員黃永昌的太太，廣興里里長張淑玲服務處，持馬克杯擲向服務處大門，轄區土城警方獲報緊急派員到場調閱監視器追查身分，後續迅速查獲精神狀況不穩定的徐男，後續服務處雖並未提告，但警方仍將他依恐嚇罪嫌函送法辦。

據悉，土城警方前天（20日）上午10時許接獲報案，學府路一段上有毀損案件，趕抵現場時赫然發現是新北市議員黃永昌的太太，也就是廣興里里長張淑玲其辦公室大門遭人丟擲馬克杯，造成大門玻璃毀損。

警方不敢大意調閱監視器後，迅速鎖定是精神狀況較不穩定的33歲徐姓男子所為，迅速將他帶回偵訊，儘管服務處後續表示不願提告，但警方仍將他依恐嚇罪嫌函送法辦。

