新北議員：在地創業 電力要夠

▲新北市議員劉美芳聚焦青年創業與能源政策兩大議題。（圖：議員劉美芳提供）

國民黨新北市議會黨團在議會進行聯合質詢時，新北市議員劉美芳聚焦青年創業與能源政策兩大議題。她指出，近來各界關注ＡＩ與科技產業的發展，而新北市擁有腹地、交通與人才等優勢條件，最適合發展新創與科技產業。劉美芳表示，既然條件這麼好，是否應讓青年能在新北就近上班、在地成家，提升生活品質，也能多陪家人？

市長侯友宜表示，在地就業正是市府努力的方向，目前tpass通勤月票讓新北與台北的往來更便利，「但我還是希望，在地就學、在地就業、在地安養都在新北，這才是理想的生活型態」。

劉美芳指出，ＡＩ與半導體是台灣的命脈，輝達執行長黃仁勳也曾強調「台灣絕對要投資核能，使用能源不應該被污名化」，沒有穩定電力，就沒有ＡＩ產業，也留不住人才。她提到，重啟核電的評估報告已排入經濟部審議期程，預計十二月初完成審查，「在ＡＩ與青年創業並行的時代，能源是不是應該要提前佈局？核能是否該列為能源選項之一？」

侯友宜表示，只要經過專業科學的安全評估，確保安全無虞、供電穩定，「當然核電就可以重啟，這也是我的方向與目標，希望讓台灣經濟穩定發展，但核電一定要安全無虞，這才是最重要的」。

「留人、留家、留電，才能撐起夢想！」劉美芳與呂家愷議員也關心青年創業基地的實際效能，指出新北部分青創據點可能淪為「展示空間」或重複投資。她特別提到板橋區新民街六巷一處閒置逾五十年的市府員工宿舍，電影《周處除三害》曾在此取景，自己也多次要求市府研議活化。青年局已同意進行建物結構勘查及外牆整理，並規劃於一年內建置青年設計的青創基地，讓此地成為青年人才培育與影視文創的新據點。