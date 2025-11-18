新北議員11選區 藍白合受矚目

新北市議員第11選區長期呈藍綠均勢，各占有2席，然而國民黨前議員廖先翔（見圖）當選立委後留下1席空缺，使得藍白陣營皆積極提前卡位。（本報資料照片）

新北市議員第11選區（汐止、金山、萬里）選戰提前白熱化。國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷18日宣布參選後，藍白兩陣營整合動向備受矚目。國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將於19日會面，而汐止又是黃國昌的出生地，使得該選區成為外界觀察「藍白合」可能性的關鍵焦點。

第11選區長期呈藍綠均勢，各占有2席，然而國民黨前議員廖先翔當選立委後留下1席空缺，使得藍白陣營皆積極提前卡位。何元楷昨在臉書公開與羅智強、國民黨立委李彥秀的合照，正式宣告投入戰局。

何元楷強調自己是「汐止土生土長的囡仔」，從小在地成長，始終未曾離開。選擇回到家鄉服務，既是情感連結，也是因為看見地方仍有許多可改善之處，希望透過參政實現對汐止的願景。

除何元楷外，新北市民政局祕書、被視為「侯家軍」的新秀張珀源也傳聞有意角逐。張珀源政治歷練豐富，曾協助前總統馬英九、前新北市長朱立倫與現任市長侯友宜打選戰，從基層幕僚做起，第一份政治工作就是在郝龍斌市長選前之夜協助場務，被視為黨內年輕世代。

綠營方面，現任議員張錦豪、周雅玲長期深耕當地，預料都將爭取連任。張錦豪多年來在交通、建設等議題被地方肯定，勤走基層、服務密度高。兩人雖有穩固基本盤，但面對民眾黨人選可能攫取青年票源，仍不敢掉以輕心，加強爭取建設與在地服務。

民眾黨同樣動作頻頻。黃國昌與其汐止服務處主任陳語倢10月共同成立聯合服務處。知情人士透露，汐止不僅是黃國昌的出生地，也是他曾任立委的經營重鎮，民眾黨積極擴大版圖，第11選區更成為白營必爭之地。