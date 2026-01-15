新北議會全力支援 AI《影像世代》論壇圓滿落幕獲肯定

【記者蔡富丞、葉柏成/新北報導】由台北市影音節目製作商業同業公會與新北市新聞記者職業工會共同主辦的《影像世代》影視青年 AI × 新媒體應用論壇，今〈15〉在下午新北市議會舉行，吸引近百位影視、新媒體及相關產業人士與會。論壇聚焦人工智慧在影像製作、新媒體應用及青年創作領域的發展趨勢，與會者普遍表示內容紮實、交流熱絡，對未來實務應用助益良多，直言不虛此行。

本次論壇能順利舉辦，新北市議會副秘書長李政勳的支持與協助被視為關鍵。李政勳表示，人工智慧可說是人類工業革命以來的重要突破，透過AI技術，許多過去需要耗費大量人力與時間才能完成的工作，如今可在更短時間內完成，且成果品質更為提升，對影視製作與新媒體產業發展影響深遠。

李政勳指出，隨著AI工具日益成熟，青年創作者若能善加運用，將有助於降低創作門檻，提升內容產製效率，並拓展多元表現形式。他也肯定影視青年勇於嘗試新科技，期盼透過論壇交流，激發更多跨域合作的可能。

《圖說》論壇安排 AI 影像實作互動畫面。〈記者葉柏成攝〉

李政勳為台灣大學政治學系碩士、中興大學水土保持學系畢業，曾任新北市新莊區區長、農業局副局長，並長期服務於農業局，現任新北市議會副秘書長，負責議會整體業務與接待工作，是新北市政壇資歷豐富的行政官員。

此外，論壇籌辦與執行過程中，新北市議會公共關係室也扮演重要角色。公共關係室施秋吟小姐負責場地規劃、設備協調及流程安排，從會前準備到活動進行皆細心處理，確保論壇順利進行，獲得主辦單位與與會者一致肯定。

主辦單位表示，未來將持續規劃相關活動，促進影視青年與新媒體產業對AI應用的理解與實踐，為產業注入更多創新能量。