



新北市議會今(7)日市政總質詢，議員針對淡江大橋即將於明(115)年5月通車，關心後續交通及觀光規劃，以及2025新北歡樂耶誕城即將於11月14日開城，恐將造成板橋交通大塞車，引發民怨等議題提出質詢，

侯友宜市長表示，淡江大橋明(115)年5月即將通車，市府將致力優化周邊道路及停車空間。至於今年底的跨河煙火活動，針對橋上布置光雕表演及採河面施放煙火的辦理方式，目前已與交通部溝通。並指今年也會在淡水、八里兩端以雙舞台呈現，擴大活動規模，媲美雪梨大橋跨年煙火活動。

廣告 廣告

交通局長鍾鳴時指出，市府明年2月將先行完成淡江大橋周邊微型轉運站、道路拓寬等工程，同時也積極與公路局合作，完善觀光及周邊通行順暢性，並規劃快捷公車、觀光公車、地區公車及跳蛙公車等路線，提升通行便利性。

此外，淡江大橋自行車道更是新北邁向綠色移動的重要起點，未來將淡水、八里自行車路網完整串聯，並增設YouBike租借站，鼓勵民眾以更節能、健康的方式通勤與休閒。

2025新北歡樂耶誕城即將開城，有民眾抱怨交通大塞車，引發是否停辦的爭議。侯友宜表示，歡樂耶誕城每年求新求變規劃主題，吸引國內外遊客慕名而來，已成為國際知名耶誕景點，更是新北市的國際觀光品牌之一。

針對耶誕城活動期間的交通規劃，侯友宜強調，市府跨局處共同合作，以分流、疏導等方式讓交通更順暢，也會於活動結束後，進行全面性的檢討精進，希望每年的耶誕城都能完美呈現。















更多新聞推薦

● 新北議會市政總質詢 聚焦「淡江大橋」及「歡樂耶誕城」議題