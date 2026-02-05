新北議會民進黨團交接拚2026 侯友宜強調建設不分黨派

（記者陳志仁／新北報導）新北市議會民進黨團今（5）日舉辦第四屆第四任黨團總召集人暨幹部就任典禮，新任總召集人由資深議員陳永福接任，副總召為李倩萍，幹事長周雅玲、書記長李宇翔；新北市長侯友宜率市府團隊出席觀禮，展現府會互動交流，期盼持續攜手推動市政發展。

圖／新北市議會民進黨團新任總召為陳永福接任，副總召為李倩萍，幹事長周雅玲、書記長李宇翔。（記者陳志仁攝，2026.02.05）

陳永福表示，感謝黨團夥伴的信任，將總召重任交付於他，對他而言不僅是責任，更是世代經驗的傳承；近年黨團完成世代交替，許多年輕議員嶄露頭角，他接下這一棒，期望結合資深經驗與年輕戰力，成為黨團最堅實的後盾，讓經驗轉化為監督市政的力量，讓團結成為守護市民的依靠。

陳永福指出，民進黨團向來並肩作戰、共同承擔責任，未來將與民進黨新北市長候選人蘇巧慧並肩努力，目標只有一個，就是讓新北更好；他並提到，過去一年國會紛擾不斷，連帶影響地方施政與建設推動，期盼中央與地方都能回歸理性、穩定運作，讓國家治理更加順暢。

圖／新北市議會民進黨團今（5）日舉辦第四屆第四任黨團總召暨幹部交接，由卸任總召廖宜琨將印信交給新任總召陳永福。（記者陳志仁攝，2026.02.05）

卸任總召廖宜琨回顧任內說，感謝副召蘇錦雄Paylang Caya、幹事長山田摩衣及書記長顏蔚慈的協力合作，這一年與黨團夥伴站在議會第一線，替市民把關、為需要被聽見的聲音發聲，始終專注讓市政決策回應市民真實需求；回顧這一年，始終只專注一件事，就是讓市政決策真正回應市民的生活需求。

身兼民進黨新北市黨部主委、民進黨新北市長候選人的立委蘇巧慧則強調，「監督不必對立，一起為市民謀福利」，城市進步需要一棒接一棒、不分黨派、為市民更好的生活共同努力；她與新北市議員傾聽基層聲音後，提出六大福利政策，盼落實「老幼都顧好、家庭少煩惱」。

侯友宜表示，國家與人民利益高於黨派，新北多項重大建設正進入關鍵完成期，包括捷運環狀線、淡海與安坑輕軌陸續通車，公共托育中心已成長至126家，這些成果仰賴議會不分黨派的支持與監督；市政建設永不停歇，期盼新年度府會持續合作，推動市政穩健前行。

