新北議會民進黨團新布局 總召陳永福提醒市府選舉年行政中立

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議會民主進步黨團今（5）日舉行總召集人暨幹部交接典禮，新北市長侯友宜、議長蔣根煌，民主進步黨中央黨部主席特助李俊俋、新北市黨部主委蘇巧慧、以及立委張宏陸和吳秉叡等人皆應邀出席。本次新任黨團幹部正式就位，由議員陳永福接任總召集人，副總召集人由李倩萍擔任，幹事長為周雅玲，書記長由李宇翔出任，象徵黨團運作進入新階段。

陳永福致詞時表示，感謝黨團成員託付重任，總召集人不只是一項職務，更代表經驗的傳承與責任的延續。回顧近年黨團歷程，世代交替已然完成，不少年輕議員在議會表現亮眼，累積實力與能量。此刻接下這一棒，目標正是結合資深經驗與年輕戰力，讓經驗轉化為監督市政的力量，也讓團結成為守護市民的後盾。

而面對年底地方大選，新任總召陳永福也向市府團隊提出3項嚴正提醒。首先，選舉年仍須以市政為優先，各局處首長必須恪守本分，確保施政持續推進，不能因選舉影響行政節奏。第二，行政中立必須嚴格遵守，任何行政資源都不應用於協助特定候選人，市府團隊更不能淪為輔選角色，公務體系分際一定要清楚。第三，所有活動與預算安排都要回到政策本質，不能包裝市政卻從事選舉操作，也不能讓市民納稅錢被變相挪作選舉用途。

陳永福進一步指出，民主進步黨團一向並肩作戰、共同承擔，未來也會與新北市長候選人蘇巧慧攜手合作，凝聚最大戰力，努力方向只有一個，就是讓新北持續前進、更加進步。他也提到，地方發展與整體政局息息相關，過去一年國會攻防不斷，連帶影響地方建設推動，期盼中央與地方都能回歸理性，讓施政回到正軌，讓台灣走得更穩、更順。

照片來源：新北市議會民主進步黨團提供

