新北議會民進黨團相揪 盼蘇巧慧發揮母雞效應

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市議會民進黨團今天舉辦「預算共識營」，邀將參選市長的民進黨立委蘇巧慧與會，黨團總召廖宜琨表示，希望蘇能帶領新北隊向前衝，發揮母雞效應，「一起衝、就慧贏」。

廖宜琨表示，國民黨在新北執政多年，2026年的選戰是是改變新北的關鍵時刻，正需要像蘇巧慧這樣在地方紮根多年、在國會有豐富歷練的候選人，帶領新北隊向前衝，贏得選戰，為市民打造更好的新北。

黨團書記長顏蔚慈表示，各家民調皆顯示民進黨提早定於一尊的策略正確，不僅候選人可以儘早讓市民認識，也讓「小雞」更清楚母雞，有效發揮母雞效應。

蘇巧慧表示，她在新北市服務10年，和各區議員合作共同爭取中央資源，推動大型建設。她擔任民進黨新北市黨部主委後，也強化與各區議員配合，加強基層服務，堅定新北民主陣營的實力。

蘇巧慧指出，她近期持續勤走基層，受到許多市民朋友支持與肯定，她未來會組建創新、會做事的團隊，按照自己的步調，做最好的準備，爭取最多市民支持，和黨籍議員一起贏得2026的選舉。（編輯：林恕暉）1141125