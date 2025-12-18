新北議會第六次定期會閉會 通過氣候變遷自治條例等742議案

新北市議會第四屆第六次定期大會自9月30日起開會，今(18)日由議長蔣根煌敲槌閉會。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會第四屆第六次定期大會自9月30日起開會，今(18)日由議長蔣根煌敲槌閉會，蔣根煌也感謝市議員、市府、市議會人員配合使議事順利進行。此會期共80天，總計通過742件議案，包括自治條例2案、一般議案11案、報告案8案、議員提案716案及臨時動議5案等；市議會指出，三讀通過的自治條例包括「新北市氣候變遷因應行動自治條例」、「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」。

「新北市氣候變遷因應行動自治條例」部分，市議會表示，明定機關、學校及事業溫室氣體分年管制目標，輔導機關及事業進行盤查及減量，鼓勵節能減碳，推動能源轉型，並明定相關罰則及獎補助措施；「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」明定營建剩餘土石方處置相關規範及罰則，避免施工過程造成環境污染及破壞，以維護公共安全與衛生。

明年度市府總預算案尚未審畢，市議會補充，尚未審議完畢部分將於明年1月2日召開臨時會繼續審議。

