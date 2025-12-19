新北議會第4屆第6次定期會 共通過742件議案





新北市議會第4屆第6次定期大會昨(18)日敲槌閉會，本次定期會自9月30日起至12月18日止，會期共80天，總計通過自治條例2案、一般議案11案、報告案8案、議員提案716案，以及臨時動議5案等742件議案。蔣根煌議長敲槌宣布閉會前特別感謝全體議員的配合，也感謝市府及議會工作人員的辛勞，讓定期會能順利進行。

新北市議會第4屆第6次定期大會三讀通過的自治條例包含「新北市氣候變遷因應行動自治條例」及「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」。其中「新北市氣候變遷因應行動自治條例」明定機關、學校及事業溫室氣體分年管制目標，輔導機關及事業進行盤查及減量，鼓勵節能減碳，推動能源轉型，並明定相關罰則及獎補助措施，促進市民參與溫室氣體減量政策，達成減碳目標。

此外，「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」明定營建剩餘土石方處置相關規範及罰則，避免施工過程造成環境汙染及破壞，以維護公共安全與衛生，增進市容觀瞻、促進資源再利用。至於尚未審議完畢的115年度新北市政府總預算案將於明年1月2日召開臨時會繼續審議。

