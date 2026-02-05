新北議會綠營黨團幹部交接 侯友宜致謝合作、蘇巧慧籲監督不必對立

新北市議會民進黨團今天舉行總召集人暨幹部交接典禮。（陳愷巨攝）



新北市議會民進黨團今天（5日）舉行總召集人暨幹部交接典禮，新北市長侯友宜、民進黨立委兼新北市黨部主委蘇巧慧、議長蔣根煌等人出席祝賀。侯友宜致詞時感謝民進黨團在預算審查上的支持，並回顧市府與議會多年合作成果；蘇巧慧則表示，城市進步本就是一棒接一棒，「監督不必對立，一起為市民謀福利」。





此次黨團完成幹部交接，前任總召廖宜琨率副召蘇錦雄、幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈卸任，新任黨團幹部由總召陳永福、副總召李倩萍、幹事長周雅玲、書記長李宇翔接棒。交接典禮上，侯友宜率市府團隊到場致意，民進黨立委張宏陸、吳秉叡及黨內人士也出席祝賀。

侯友宜致詞時表示，自己與新北市議會「並肩作戰、相知相惜」16年，見證新北市持續進步，許多重大建設得以推動，包括捷運三鶯線即將通車等，都仰賴議員的鼓勵與鞭策，不論黨籍，他都心懷感激。他也提到，隨著市長與議員任期進入最後階段，必須把握時間全力衝刺市政建設，接受市民檢驗，否則「有天你回頭過來要做，也沒有機會，所以人生就是要把握當下」。





蘇巧慧則指出，新北市的大小建設需要行政團隊的努力，也需要議會善盡監督責任。她感謝議會黨團，也感謝侯友宜帶領的市府團隊「真的有認真努力」，讓新北一步步前進，但也強調監督不是為了對立，而是一起為市民「謀福利」。她以日前提出的6項老幼福利政見為例，從兒童營養午餐到長輩假牙補助，都是民意最關心的議題，市府當然有做，「不過要好上加好」。





新任總召陳永福表示，感謝黨團信任託付，面對即將到來的地方選舉，仍會以市政為優先，要求市府嚴守行政中立，所有活動與預算都應回歸政策本質。





另外，針對侯友宜致謝黨團支持預算一事，市議員顏蔚慈則指出，藍白立委遲未完成中央預算審查，已影響地方發展，呼籲侯友宜應敦促同黨立委儘速完成相關程序，以免影響新北市建設與市民權益。（責任編輯：王晨芝）

