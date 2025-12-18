新北議會通過742案 明年續審預算

新北市議會第4屆第6次定期大會18日敲槌閉會，本次定期會總計通過742件議案。（高鈞麟攝）

新北市議會第4屆第6次定期大會18日敲槌閉會，本次定期會自9月30日起至12月18日止，會期共80天，總計通過742件議案，包括自治條例2案、一般議案11案、報告案8案、議員提案716案及臨時動議5案等。由於115年度新北市政府總預算案尚未審議完畢，將於明年1月2日加開臨時會繼續審議。

新北市議會說明，大會三讀通過的自治條例包含「新北市氣候變遷因應行動自治條例」及「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」。其中「新北市氣候變遷因應行動自治條例」明定機關、學校及事業溫室氣體分年管制目標，輔導機關及事業進行盤查及減量，鼓勵節能減碳，推動能源轉型，並明定相關罰則及獎勵補助措施，達成減碳目標。

「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」明定營建剩餘土石方處置相關規範及罰則，避免施工過程造成環境汙染及破壞，以維護公共安全與衛生，增進市容觀瞻、促進資源再利用。

另修正「都市計畫法新北市施行細則」部分條文、訂定「新北市都市計畫容積移轉案件審查及勘查收費標準」、修正「新北市都市更新基金收支保管及運用辦法」部分條文、修正「新北市社會住宅承租辦法」。

據悉，大會早已決定明年1月2日加開臨時會審議預算，但部分局處預算卡關，府會無法取得共識，黨團協商也未有結果，藍綠兩黨團昨皆甲級動員，慎防對手突襲，直到下午3時許，藍綠相繼解除「甲動」。按照往例，最後仍將以統刪方式，通過明年度預算。

新北市議長蔣根煌敲槌宣布閉會前，特別感謝全體議員的配合，並感謝市府及議會工作人員的辛勞，讓本次定期會能夠順利進行。