新北議會關懷弱勢 贈慰問金

▲新北市議會議長、副議長與社福單位代表合影。(圖：新北市議會提供）

新北市議會訪視團赴新北市愛心育幼院訪視，關心院童生活狀況。另，議長蔣根煌邀集轄內多個社福單位代表至議會茶敘，傾聽弱勢需求並贈慰問金。新北市議會秘書長陳王正源及議員洪佳君等一行人訪視基督教芥菜種會附設新北市私立愛心育幼院，關心院童生活及育幼院重建進度，並致贈十萬元慰問金。

另，議長蔣根煌邀集新北市私立常福緣老人長期照顧中心、新莊中港小型作業所、新莊幸福小型作業所、新豐小型作業所、新莊幸福身心障礙者日間照顧中心、新莊頭前庄障礙者日間照顧中心、新北市愛樂發展中心等單位代表至議會茶敘，並贈四十萬元慰問金。副議長陳鴻源、議會國民黨團書記長王威元議員、民進黨團總召廖宜琨議員也都到場致意。

蔣根煌表示，感謝所有社福單位長期投入弱勢照顧的工作，議會將力挺社福相關預算，但政府資源有限，民間力量無窮，呼籲公私部門合作，有錢出錢、有力出力，一起幫助弱勢朋友。

新北市社會局長李美珍表示，感謝議會對社福政策及預算的支持，期待有更完備的社福政策，落實有愛無礙的社會環境。

愛樂發展中心主任林爾思表示，感謝議長對弱勢朋友的關懷，除了經費的挹注，對於相關政策的推動更是不遺餘力，讓弱勢族群獲得最大的照顧。其他單位代表也陸續致上感謝狀表達謝意。

育幼院院長蘇鈺惠表示，感謝議會長期關懷育幼院院童生活狀況，並大力支持育幼院重建工作，重建工作預計明年完工，屆時院童將擁有更好的成長環境。