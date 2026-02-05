新北議會 綠黨團幹部交接 藍首位女性書記長

新北市議會民進黨團5日舉行總召暨幹部交接典禮，新北市副市長劉和然、民進黨立委蘇巧慧僅握手致意，未有過多交談。（高鈞麟攝）

新北市議會民進黨團5日舉行總召暨幹部交接典禮，民進黨新北市長參選人、新北市黨部主委蘇巧慧親自監交，新任總召陳永福從上任總召廖宜琨手裡接獲印信，新北市長侯友宜、副市長劉和然及市府團隊受邀出席觀禮。至於國民黨團幹部，議長蔣根煌5日下午親自協調，新任會期將由陳儀君出任書記長。

交接典禮邀請蔣根煌、立委張宏陸、吳秉叡等觀禮，蘇系議員張維倩、彭一書、翁震州等人到場力挺蘇巧慧與陳永福。特別的是，有意挑戰新北市長的劉和然與蘇巧慧互動備受關注，2人行禮如儀，僅握手致意，未有過多交談。可是2人受訪時，透過市政政策交鋒，隔空交火，較勁意味濃厚。

侯友宜致詞指出，新北市近年許多重大建設進入關鍵完成期，捷運建設從環狀線、淡海輕軌和安坑輕軌陸續通車，今年三鶯線也即將完工通車，萬大中和線預計明年完工；公托中心成長至126家，皆仰賴議會不分黨派的支持與監督，期盼議會在新年度繼續支持，讓市政更順利。

蘇巧慧表示，一個城市的進步本來就是一棒接一棒，她個人10年來的風格就是「監督不必對立，一起為市民謀福利」，因為有同樣的目標，都是要「好好做代誌」，朝著「讓新北更好」目標一起前進。

陳永福表示，希望結合「資深的經驗」與「年輕的戰力」，做大家最堅實的後盾，讓經驗成為監督市政的力量、團結成為守護市民的依靠。過去一年國會紛擾不斷，也連帶影響地方施政與建設推動，期盼中央地方回歸理性、穩定運作，讓國家更順暢。

國民黨團方面，議員林金結、陳儀君與周勝考登記參選書記長，挑戰現任書記長王威元，算是史上參選人數最多的一屆。蔣根煌昨下午親自協調4人，由於周、林、王3人皆曾擔任過書記長，加上黨團未有過女性書記長，於是決定禮讓陳儀君，新會期將由陳出任書記長。

此外，國民黨新北市長熱門人選、台北市副市長李四川昨出席北市都委會時，媒體問及近日是否有與劉和然碰面？李四川僅表示，尊重黨部安排。