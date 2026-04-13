新北變天？蘇巧慧民調只輸1％ 黃暐瀚曝「2變數」：對李四川不是好消息

政治中心／黃韻璇報導

《美麗島電子報》昨（13）日公布2026新北市長選舉選情民調，若僅國民黨李四川和民進黨蘇巧慧兩人競選，李四川支持度35.5%，僅微幅領先蘇巧慧34.5%，差距1%，比上次的1.5%差距再更為縮小，而適任度方面，蘇巧慧43.5%首度超過李四川的41.5%。資深媒體人黃暐瀚就分析民調趨勢，直言對李四川來說不是好消息，並點出後續的2大變數。

《美麗島電子報》民調詢問，「只剩下7個多月就要選舉新北市長，如果只有國民黨李四川和民進黨蘇巧慧競選，您會投給誰？」結果顯示，李四川35.5%、蘇巧慧34.5%、不投票／投廢票10.3%、未明確回答19.6%。雙方差距1%，比上次的1.5%差距再更為縮小，其中，20至29歲的年輕人支持度，李四川16.3%，約是蘇巧慧33.7%的二分之一；希望讓國民黨繼續做的有32.0%，換民進黨做做看的則有37.9。

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美麗島電子報13日公布新北市長選戰民調。圖為綠營是蘇巧慧，藍營是李四川。（合成圖／翻攝畫面）

《美麗島電子報》問到「整體來講，您認為蘇巧慧適不適合擔任新北市長？」結果顯示，很適合20.7%、還算適合22.8%、有點不適合 8.8%、很不適合13.7%、未明確回答33.9%。前兩者數值相加，得出適任度為43.5%；另一問題「整體來講，您認為李四川適不適合擔任新北市長？」結果顯示，很適合17.9%、還算適合23.6%、有點不適合10.3%、很不適合11.1%、未明確回答37.1%。前兩者數值相加，得出適任度為41.5%。蘇巧慧拿下43.5%，超過李四川的41.5%，這也是該民調實施以來，首度出現逆轉。

資深媒體人黃暐瀚就分析李四川、蘇巧慧民調陷入僵局，表示3月時李四川跟蘇巧慧「膠著」只差1%，沒想到4月狀況完全沒變，兩人還在1%的差距，雖然兩次都是李四川領先，但1%已在誤差範圍內，因此誰領先或落後意義不大。

此外，黃暐瀚提到，值得注意的是，「希望換民進黨執政」的新北市民為37.2%，「希望國民黨執政」的市民為32%，想「換綠做做看」的人多出 5.9%。他認為，連續兩個月情勢不變，這對李四川來說不是好消息，黃暐瀚也分析後續的2大變數為「核二重啟」與「蔣萬安、侯友宜助益」，直言就等5月的結果吧。

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