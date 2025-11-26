新北變態運將性侵女乘客！竟鬼扯：對方願以此抵車資 還反告詐欺

法官判林男8年徒刑。（示意圖／翻攝自Pixabay）





新北市一名女子小竹（化名）去年5月間，透過173叫車APP，搭上男子林德榮所駕駛的計程車要返回住處，沒想到，林男卻將車輛開到三重環河南路的河堤旁，藉口稱想看小竹胸部上的刺青，竟趁機性侵對方得逞，林男事後更狡辯，宣稱是經過小竹同意，對方想以此抵車資，事後更提出詐欺告訴；而新北地院日前審結，依妨害性自主罪判處林男8年徒刑。

判決指出，小竹去年5月22日下午3時許，透過173叫車APP叫車，搭上男子林德榮所駕駛的計程車要返回住處，但林男卻未直接駛向目的地，反而開到三重環河南路的河堤，隨後藉口稱小竹身上刺青很好看，從駕駛座移動至後座。

小竹因處於林男管領的密閉車內空間，孤立無助、驚恐不已，不知如何應變，也不敢強烈反抗，只得以「這樣不好」、「這樣我很為難」、「我要趕快回家」等語表達拒絕之意，但林男仍解開小竹上衣，拍攝對方胸部、陰部照片接著性侵得逞。

林男挨告後否認犯行，辯稱都是經過小竹同意，對方是要藉此抵付車資；辯護人也代為主張，倘若小竹被性侵，卻未立即對外求援，也並無任何傷勢，甚至隔了3個月才提告。

小竹出庭作證時則說，搭車途中，林男突然稱讚自己胸型很好看，又說起他的性經驗，接著又自言自語表示「要找一個沒有人、沒有監視器拍到的地方」，接著就將車開到河堤，並坐到後座。

小竹說，她當下有抗拒，但怕明顯拒絕的話，可能會受到其他強暴、脅迫，有生命危險，且打開車門離開，以她的體力贏不了男性，肯定會被抓到，當時危機感非常高，出現凍結現象，已經動不了也發不出聲音，林男還抱怨車上沒套子這才罷手，後續要支付林男車資時，林男更揮手表示不用。

新北地院法官認為，小竹與林男先前並不認識，也並無恩怨仇隙，並無羅織犯罪、構陷的動機，小竹是透過APP向客服人員反應，對方僅告知「無法越權處理」的回應後，才到警局報案。

至於林男宣稱小竹同意以此抵押300多元車資部分，法官也認為，小竹只因低廉的300元，就願以身體的性接觸作為抵償對價，而提告前，林男並未因車資與小竹聯繫或爭執，林男更坦承，自己被提告妨害性自主後，才提告對方詐欺，因此認定林男所述均為臨訟卸責之詞。

法官認為，林男為逞一己私慾，無視小竹反對，嚴重侵犯小竹身體自主、性自主及性隱私的權利，對身心造成難以抹滅影響，為社會道德所難容，且林男利用駕駛計程車的機會犯案，對公眾社會的危害性甚鉅，所為應嚴予非難，此外，林男犯後否認犯行，甚至對小竹提出詐欺告訴，未有悛悔之意，因此依依妨害性自主罪判處林男8年徒刑。

