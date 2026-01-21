新北豪擲34億經費 培育運動金牌

新北市體育局長洪玉玲（右一）21日在市政會議以「新北起點到世界頂點－運動人才培育」為題專題報告。（柯毓庭攝）

新北市體育局長洪玉玲21日在市政會議以「新北起點到世界頂點－運動人才培育」為題專題報告，民國115年期望透過培育人才、優化場館與提升金牌選手訓練金，讓新北市運動選手被世界看見。新北市長侯友宜表示，今年編列34億元體育經費，也將增加2座國民運動中心營運。

侯友宜指出，新北市今年編列34億元體育經費，增列10億元，最重要的是全市有22座國民運動中心，今年要增加2座營運，包含板橋第二運動中心和蘆洲運動中心，也會設有選手的專業訓練教室，例如板二就設置自由車訓練室，相關基礎配備要到位，讓選手做專業訓練。

侯也提到，選手培育獎助金大幅提高，希望留住人才，也能夠讓他們全力衝刺，創造更好的績效，另外，今年新北市舉辦全國身心障礙國民運動會、萬金石馬拉松，相關資源會更到位。

侯友宜表示，今年還有2場非常重要的運動賽事，包含棒球經典賽及在日本名古屋舉辦的亞運，新北市會成立應援團，隨時舉辦更多活動來支援新北市的選手們，這次新北市選手在亞運就占了五分之一，希望大家一起為他們喝采。

洪玉玲指出，市府培育運動人才，透過「選才、訓練、比賽、獎勵、輔導」，將資源投入四級人才培育體系、場館優化升級與打造運動競技舞台，並拍板全中運金牌選手訓練金調升至每月1萬3000元，以最實質的後盾留住優秀人才。針對體育未來規畫，新北市至少有24座運動中心，持續落實一館一特色政策，提供專項訓練場域。

洪玉玲指出，新北市自108年起已完成60個運動「聚點」，滿足全民運動與選手培訓需求，同時積極優化專業賽事場地，包含板橋體育場國際認證田徑場、新莊棒球場全面優化更新、建置全國首座人工草皮橄欖球場為國家級培訓基地，新莊田徑場去年底全新改裝成三色跑道、FIFA認證國際級新莊足球場也全新更換人工草皮等，提供選手高品質訓練環境。