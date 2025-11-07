新北豬肉攤多數8日開賣 攤商開心：終於能賺錢

（中央社記者曹亞沿新北7日電）全台豬隻禁運禁宰令解除，新北肉品市場今天中午開始拍賣，因此多處市場豬肉攤商早上仍未營業，預計明天早上才有溫體豬肉可賣。豬肉攤商對禁令解除感到開心「終於能賺錢了」。

台中日前發生非洲豬瘟疫情，全台實施禁運禁宰15天。中央災害應變中心11月5日宣布兩階段解封，6日中午12時解除禁運、7日零時起解除禁宰，但仍禁廚餘養豬。

新北市農業局表示，產地11月6日中午12時開始載運至肉品市場，新北市肉品市場首日預計共同運銷2724頭，今天中午開始拍賣。

新北市市場處表示，今天豬隻拍賣後，下午再送屠宰場，預計明天凌晨才會送到市場，因此像三重中央市場、永和永安市場等多數豬肉攤今天都未營業。

記者實地走訪永和區永安公有零售市場，豬肉攤幾乎都休息未營業，有些攤位上掛著「8日恢復營業」的牌子。

1名豬肉攤商提前來整理攤位，受訪表示豬隻今天才送到屠宰場宰殺，因此早市來不及，明天早上才有溫體豬可賣。他說，禁運禁宰15天剛好趁機休假，期間也會來販賣牛肉片等其他品項，補貼收入。

平時也賣水餃的豬肉攤商張先生表示，禁運禁宰15天期間只好改賣水果，但因為賣水果不是自己的本行，進貨量、成本很難計算拿捏，反而還虧本。對於豬隻禁運禁宰令解除，「很開心，終於能賺錢了」。

張先生說，解禁後預計豬肉進貨量與往日差不多，仍不敢進太多量，雖然非洲豬瘟不會傳染給人，但有些民眾還是會怕，因此先觀望一陣子再說。（編輯：方沛清）1141107