新北豬農偷用廚餘 農業部禁業者豬隻上市、不補貼

（中央社記者汪淑芬台北6日電）新北市10月底查獲有豬農偷用未蒸煮廚餘餵豬。農業部長陳駿季今天說，對豬農違規行為絕不寬貸，已禁止業者移動豬隻且不能上市交易，也不給予禁運、禁宰期間的補貼。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開第49次會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署舉行記者會，由指揮官、農業部長陳駿季主持。

陳駿季說，全國活豬中午12時起恢復載運，明天0時起恢復拍賣、屠宰，持續禁餵廚餘；不過，對於新北市違反規定的豬農，應變中心決議禁止養豬戶的豬隻移動，也不能上市交易，違規的豬農也拿不到禁運、禁宰期間政府提供產業鏈的補助。

陳駿季表示，這次台中一處養豬場發生非洲豬瘟，未落實廚餘蒸煮就是主要的傳播途徑，在未達「落實查核、即時監測、法規完備」前，不會開放廚餘餵豬，當全國在努力防疫時，不容少數養豬戶破壞風險。

陳駿季稱讚新北市動保人員為查處採蹲點的積極行為，也建議新北市對違規豬農給予最嚴厲處分。（編輯：管中維）1141106 ˉ