新北財政局、稅捐處跨域聯手 導入桃檢防貪指引深化廉能

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新北市政府財政局與稅捐稽徵處日前共同舉辦「永續治理 廉能並行」專題法紀宣導講習。(圖:新北市稅捐稽徵處提供)

▲新北市政府財政局與稅捐稽徵處日前共同舉辦「永續治理 廉能並行」專題法紀宣導講習。(圖:新北市稅捐稽徵處提供)

為落實永續發展目標並深化同仁之誠信法治觀念，新北市財政局與稅捐稽徵處日前共同舉辦「永續治理 廉能並行」專題法紀宣導講習。稅捐稽徵處十日表示，此次活動特別邀請具豐富實務經驗的臺灣桃園地方檢察署主任檢察官呂象吾擔任講座，針對公務員與企業廠商互動時的分際、常見廉政風險進行深度剖析，強化同仁執法之廉潔意識。

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講習當日，財政局主任秘書蔣喬玫親臨致詞，勉勵全體同仁應將「廉潔」與「效能」內化為核心價值，並在執行職務時建立高度警覺。此次講習一大亮點，係結合稅捐稽徵處一一五年度發布之「稅務廉政防貪指引」，該指引將生硬法條轉化為日常業務之實務案例，並經呂象吾主任檢察官親自審查檢視，確保內容貼近實務需求，期許同仁透過案例教學，能迅速辨識潛在風險，預防弊端發生。

主辦單位表示，稅務與財政業務攸關民眾權益，該次透過公務機關與司法機關的跨域交流，除能強化財稅人員防範不法之警覺力，更為新北市政府構築了堅實的廉政防線。透過建立公開、透明且專業的審議環境，期能有效降低貪瀆風險，齊心打造值得市民信賴的永續廉能政府。